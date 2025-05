La crónica de una familia que por azar vivió en directo la proclamación del papa León XIV

Agustina vivió nada menos que la proclamación del papa León XIV. Pero más allá del hecho histórico, lo que marcó para ella este momento fue cómo lo vivió Roma: en carne viva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/vaticannews_es/status/1920560476548710520&partner=&hide_thread=false "Ayúdennos también ustedes, y unos a otros, a construir puentes, con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo siempre en paz. ¡Gracias al Papa Francisco!". Papa León XIV pic.twitter.com/DuiUsJgSw7 — Vatican News (@vaticannews_es) May 8, 2025

"Nos dimos cuenta que había sido elegido el papa y rápidamente fuimos a la plaza"

“Tomé el teléfono y en el Google, en la primera página, apareció el ‘habemus papam’. Así que le avisé a la familia y dijimos: ‘¡Vamos!’. No sabíamos qué hacer, si tomarnos un taxi o caminar. Y, la verdad, nos imaginamos que todo iba a estar colapsado. Pero Roma es chiquita, uno puede llegar caminando a todos lados. Así que empezamos a caminar”, recordó.

La familia venía de hacer compras y, sin pensarlo dos veces, salieron con bolsas en mano a sumarse a esa marea de gente que avanzaba decidida.

Vaticano papa.jpg "No podía dejar de tomar fotos porque no podía creer vivir esto tan espectacular", dijo Agustina. Gentileza

“En todas las cuadras aparecía gente, todo el mundo apurado para tratar de llegar a tiempo. Yo, mientras, iba googleando en el teléfono para ver si aparecía y con la esperanza de que el nuevo papa se demorara en salir. No había mucha información y además las señales colapsaban. Internet no funcionaba bien”, dijo Agustina.

Pero lograron llegar. "Habíamos estado este miércoles en el Vaticano, así que conocíamos bien las entradas. Y aunque la plaza estaba llena, nos metimos por un costado y logramos ubicarnos casi en la mitad. Hay muchos vallados, cortaban por varios lugares, pero estábamos bien en el centro”, agregó.

"Abrieron ventanas, colocaban banderas y tocaban bocina"

Lo que siguió fue una experiencia que no olvidarán y que marca la intensidad con la que muchos fieles viven la religión en una época que a la vez está plagada de nuevas tecnologías y aislamiento.

“La gente estaba muy motivada, abrieron las ventanas, colocaron banderas, miles de celulares filmando al mismo tiempo, miles de medios de todos los lugares. Uno se daba vuelta y veía una cámara con un micrófono, desde medios súper sofisticados hasta un cura transmitiendo solo, vaya a saber para qué congregación. Fue algo hermoso”, reflexionó.

vaticano2.jpg Este jueves Roma vivió un día histórico y una mendocina relató su experiencia. Gentileza

Pero no todo fue calma. “Mis hijos querían ir más adelante. Había muchísima gente. Y en un momento dijeron: ‘Nos vamos nosotros’. Les dimos el celular y se fueron solos para adelante. Pusimos un punto de encuentro, pero la verdad es que en un momento me asusté, estábamos todos apretados, mucho calor, sol. Me puse un poco nerviosa”, relató.

León XIV Prevost asunción Vaticano.jpg El papa León XIV tuvo su primera aparición oficial este jueves ante más de cuarenta mil fieles. Foto: Vatican News.

Recién después de la aparición del papa y sus primeras palabras, Agustina pudo relajarse un poco. “Finalmente nos encontramos los cuatro en el punto que habíamos establecido. Me tranquilicé”, señaló.

Y si bien no sabe si volverá a vivir algo así, lo de hoy ya quedó grabado en su memoria. "Súper emocionante todo esto. Nunca esperé vivir algo así”, concluyó sobre la proclamación del papa León XIV.