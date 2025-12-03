Imperdible: cómo conseguir la camiseta de la Selección con más del 50% de descuento

Una increíble oferta se encuentra disponible en la tienda oficial de Adidas en Mercado Libre. Camisetas de la selección argentina con descuentos de hasta un 61% se encuentran disponibles para comprar. A continuación te contaremos todos los detalles sobre como debes realizar la compra para obtenerla con este precio.
Gran oportunidad para comprar
Muchas personas esperan que las camisetas de la selección se encuentren en descuento para poder comprarlas. En esta ocasión, en la tienda oficial de Adidas en Mercado Libre, las remeras se encuentran a un 61% off.
La camiseta alternativa de Argentina se encuentra a $46.560. La versión alternativa suele caracterizarse por diseños innovadores que mantienen la identidad de la Selección pero con propuestas estéticas diferentes a la tradicional camiseta titular.
La camiseta de aniversario de 50 años de la selección argentina se encuentra a un 61% off, la cual su precio original era de $149.000. Este modelo combina elementos nostálgicos con la tecnología deportiva actual de Adidas, creando una prenda que funciona tanto para los partidos como para el uso casual. El descuento del 61% la hace especialmente atractiva para quienes buscan una camiseta con valor histórico.
Grandes ofertas en otras camisetas
No solo las camisetas de la selección tienen grandes ofertas, las camisetas de Boca y River también se encuentran a un 61% de descuento. Por $ 45.600 (61% de descuento) con envío sin costo, el uniforme oficial de Boca Juniors.
La nueva camiseta del Xeneize presenta un tono azul oscuro con estrellas doradas. Confeccionada para mantener a los hinchas con comodidad y orgullo, esta camiseta incluye tecnología de absorción AEROREADY y el clásico escudo con estrellas.
Por primera vez en su historia, River Plate viste una camiseta dividida verticalmente en dos mitades, una roja y la otra blanca, que se complementan con una delgada línea negra. En la parte posterior del cuello se ubica la inscripción “Grandeza”, el lema del club. Y su precio es de solo $46.560 en la página de Adidas en Mercado Libre.