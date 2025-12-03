Imperdible: cómo conseguir la camiseta de la Selección con más del 50% de descuento

La camiseta de aniversario de 50 años de la selección argentina se encuentra a un 61% off, la cual su precio original era de $149.000. Este modelo combina elementos nostálgicos con la tecnología deportiva actual de Adidas, creando una prenda que funciona tanto para los partidos como para el uso casual. El descuento del 61% la hace especialmente atractiva para quienes buscan una camiseta con valor histórico.

Grandes ofertas en otras camisetas

No solo las camisetas de la selección tienen grandes ofertas, las camisetas de Boca y River también se encuentran a un 61% de descuento. Por $ 45.600 (61% de descuento) con envío sin costo, el uniforme oficial de Boca Juniors.

CAMISETA DE BOCA

La nueva camiseta del Xeneize presenta un tono azul oscuro con estrellas doradas. Confeccionada para mantener a los hinchas con comodidad y orgullo, esta camiseta incluye tecnología de absorción AEROREADY y el clásico escudo con estrellas.

Por primera vez en su historia, River Plate viste una camiseta dividida verticalmente en dos mitades, una roja y la otra blanca, que se complementan con una delgada línea negra. En la parte posterior del cuello se ubica la inscripción “Grandeza”, el lema del club. Y su precio es de solo $46.560 en la página de Adidas en Mercado Libre.