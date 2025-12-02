Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México

El sorteo del Mundial 2026 está programado para iniciar a las 14, hora de Argentina, y la Selección dirigida por Lionel Scaloni y que buscará convertirse en la tercera en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de 4 integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.