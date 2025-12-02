Inicio Ovación Fútbol Copa Mundial de Fútbol 2026
Rumbo al Mundial 2026

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México

La Selección argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, cuando se lleve a cabo el sorteo en Washington.

La Selección argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, este viernes 5 cuando se lleve a cabo el sorteo en el Centro John F. Kennedy de Washington.

El sorteo del Mundial 2026 está programado para iniciar a las 14, hora de Argentina, y la Selección dirigida por Lionel Scaloni y que buscará convertirse en la tercera en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

La FIFA sorteará el Mundial 2026.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de 4 integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Los 4 bombos

  • Se definieron 4 bombos de 12 equipos cada uno.
  • El Bombo 1 estará integrado por los 3 países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— más las 9 selecciones mejor posicionadas en el ranking mundial al momento previo al sorteo.
  • Los bombos 2, 3 y 4 contendrán al resto de las selecciones ya clasificadas, distribuidas según el ranking, y —en el caso del Bombo 4— incluirá además plazas vacantes correspondientes a los equipos que se clasifiquen vía repechajes intercontinentales o europeos.
seleccion argentina tv

Cómo se define la fase de grupos

  • El sorteo formará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno —uno por cada bombo.
  • Los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México, Canadá y Estados Unidos ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados.
  • Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

Restricciones por confederaciones y equilibrio competitivo

  • Con la excepción de Europa (UEFA), las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación.
  • En el caso de Europa, por su cantidad de selecciones, un grupo puede tener como máximo dos equipos europeos.
  • Además —y como novedad para equilibrar el torneo— los cuatro equipos mejor rankeados (no anfitriones) serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales. Es decir: los primeros y segundos del ranking (Argentina y España) estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación; lo mismo ocurre para tercero y cuarto que son Francia e Inglaterra.

Qué pasa después del sorteo

  • El sábado 6 de diciembre de 2025 se hará público el calendario oficial del torneo: se asignarán a cada partido un estadio y un horario de inicio.
  • La fase de grupos del Mundial comenzará en junio de 2026, con la participación de los 48 equipos, y se extenderá hasta las instancias definitorias siguiendo el esquema tradicional de eliminación directa posterior a grupos.

