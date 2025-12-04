Las escandalosas declaraciones de Franco Colapinto contra las sanciones en la previa del GP de Abu Dhabi

La gran crítica hacia el monoplaza de Alpine es que no tiene la potencia necesaria para hacerle frente a las grandes escuderías; sin embargo, salvando las distancias, en el GP de Qatar el auto brindó cierta estabilidad que ni el argentino ni el francés supieron colonizar: "El fin de semana de carreras en Qatar no estuvo exento de aprendizajes. Estaba claro que el coche tenía ritmo, pero nos costó demostrarlo. Cometí errores durante todo el fin de semana, pero mostramos más potencial en la carrera".

Ahora el desafío se llama Yas Marina, un circuito compuesto por una pista de 5.281 kilómetros que se trata de territorio conocido para Franco Colapinto: "Con condiciones similares previstas en Abu Dhabi este fin de semana, estamos preparados y buscaremos aprovechar este potencial".

De igual manera su última experiencia no fue positiva porque representando a Williams en 2024 tuvo que abandonar tras chocar con Oscar Piastri en la sexta vuelta. El impacto provocó un pinchazo que, luego de veinte vueltas después, se hizo evidente y tuvo que dejar de competir.

Entusiasmado por la pretemporada que podrá llevar adelante con la escudería francesa, expresó: "Me siento muy agradecido con el equipo y todo el increíble trabajo que realizaron, tanto en pista como en las fábricas. Terminemos el año juntos en lo más alto antes de un merecido descanso durante el invierno europeo".

Las escandalosas declaraciones de Franco Colapinto contra la organización

Además, el piloto argentino se expresó en contra de las sanciones que imparte la organización de la Fórmula 1: "Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea".

"Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez. No sé, no se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar", analizó Franco Colapinto.

campeonato pilotos formula 1 Franco Colapinto hará lo posible para sumar puntos mientras se define el campeonato en una carrera apasionante.

Se define el campeonato con Franco Colapinto en pista

Los objetivos de las escuderías son muy diferentes: mientras que Alpine (con Colapinto y Gasly) buscarán conseguir sumar algunos puntos para terminar la temporada de una manera positiva, los pilotos de McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri) y el de Red Bull (Max Verstappen) tendrán que hacer una carrera óptima para definir quién se queda con la corona.

El que tiene todas para ganar es Lando Norris, quien llega con una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen y 16 sobre su compañero Piestri. El neerlandés la tiene complicada, pero no imposible porque debe salir primero y esperar a que el británico finalice cuarto o peor. En caso de salir segundo el de McLaren tendría que llegar octavo; y si Verstappen queda tercero, Norris tendría que llegar noveno. En los dos últimos casos, Piastri no debería ganar la carrera.