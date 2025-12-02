La fecha en que Franco Colapinto presentará el nuevo monoplaza de Alpine para 2026

Franco Colapinto - Las Vegas El A525 de Franco Colapinto quedará en la memoria.

Las expectativas de Franco Colapinto hacia 2026

El piloto argentino antes del GP de Qatar reflexionó sobre la importancia de la pretemporada que podrá encabezar en Alpine: "Llegué a mitad de temporada sin conocer ni estar al tanto de muchas cosas que los pilotos han estado siguiendo desde el inicio de ella. Pero ahora, estoy deseando contar con ese lujo y va a ser muy útil. Así que sí, definitivamente estoy deseando que llegue 2026".

Las expectativas y el entusiasmo de cara al 2026 son altos: "Se ve más competitivo. Cuando podés competir un poco más arriba, también es más agradable para el piloto. Creemos que será un mejor año en términos de rendimiento y que vamos a tener más oportunidades; eso siempre es bueno para nosotros".

"Todos en el equipo están trabajando bien, intentando entender dónde ayudarme y qué necesito del coche también para el próximo año. Así que sí, estoy feliz, por supuesto. La mejor parte es poder trabajar con las mismas personas de nuevo. Esperemos que el coche sea competitivo y podamos dominarlo", anticipó Franco Colapinto sobre la próxima temporada.

La fecha en que Franco Colapinto presentará el A526

Los autos de Alpine son considerados de los peores de la Fórmula 1 y si Pierre Gasly y Franco Colapinto lograron no quedar últimos en los diferentes Grandes Premios es porque supieron ingeniárselas con lo poco que la escudería francesa les provee. Es que los A525 se caracterizaron por contar con un motor poco confiable y con falta de potencia.

Pero el A526 promete solucionar algunos problemas de raíz y el cambio de motor de Renault a Mercedes sería el gran responsable de un cambio radical. Tanto los pilotos como el equipo y los fanáticos de la escudería francesa esperan ansiosos la presentación del coche y el misterio, finalmente se reveló ya que confirmaron la fecha.

Según anunciaron en las redes sociales de Alpine el monoplaza será presentado el próximo 23 de enero en Barcelona. En primer lugar publicaron una imagen enigmática que rezaba: "Tenemos algo para mostrarte", abriendo el panorama a diferentes teorías.

Presentación A526 Franco Colapinto podrá disfrutar de un nuevo monoplaza.

El inicio de calendario de Franco Colapinto para el 2026

Luego publicaron un comunicado donde confirmaron las especulaciones: "Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España".

Además manifestaron que la hora de presentación del nuevo monoplaza será para Argentina las 12.30. Las actividades se llevarán adelante en una prueba privada del 26 al 30 en el Circuito de Barcelona, en Cataluña, donde se realizará el GP de España.

El calendario indica que luego viajarán al Circuito Internacional de Bahréin donde se realizarán las pruebas abiertas entre el 11 y el 13 y del 18 al 20 de febrero y la primera cita oficial tendrá lugar a partir del 8 de marzo en el GP de Australia en Melbourne.