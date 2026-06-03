Calendario de siembra: estas son las plantas ideales para sembrar en junio, según experto

Por lo tanto, es menester saber cuáles son las mejores plantas para sembrar en esta época de año. Para ello, acudimos a la sugerencia del experto Gabriel del Huerto, de Cosas del Jardín, quien revela qué conviene cultivar en la huerta durante junio.

En concreto, el profesional recomienda cultivar lo siguiente:

Acelga

Lechuga

Espinaca

Rúcula

Radicheta

Apio

Kale

Zanahoria

Remolacha

Rabanito

Nabo

Cebolla de verdeo

Puerro

Ahora que sabés qué conviene cultivar en junio, es momento de prestar atención a las consideraciones extras. Por ejemplo, el experto señala “como hace frío, las semillas van a tardar en germinar. En lo que es siembra en semillero podés aprovechar y sembrarlas dentro de tu casa. Con una temperatura de 20 grados van a germinar muchísimo más rápido”.

huerta Conocé el calendario de siembra de junio.

Por otro lado, el profesional también señala cuáles son las tareas de jardinería que debemos desarrollar este mes: “Antes de que empiecen las heladas es menester tapar las plantas sensibles al frío, especialmente los árboles más jóvenes, protegiendo troncos y las bases de las raíces. Te recomiendo usar tela antihelada, que es muy económica o cualquier otra que sea fina. En los canteros es un buen momento para cortar y controlar las plantas invasoras”.