Calendario de siembra: estas son las plantas ideales para sembrar en junio, según experto

Aunque a primera vista el crudo invierno que llega en este mes pueda parecer una época de letargo absoluto donde la naturaleza se detiene, la realidad de la huerta es muy diferente. Lejos de abandonar las palas y los semilleros, siguiendo las sugerencias del calendario de siembra, podemos cultivar distintas plantas.
Estas son las mejores plantas para sembrar en junio en la huerta, según el calendario de siembra
Sembrar en esta época del año tiene beneficios únicos que suelen pasar desapercibidos. El invierno trae consigo una disminución drástica de las plagas y hongos que suelen azotar los cultivos en verano, lo que reduce el mantenimiento sanitario y el estrés de las plantas. Además, la menor evaporación del agua debido al frío permite espaciar los riegos y optimizar el recurso hídrico al máximo.
Por lo tanto, es menester saber cuáles son las mejores plantas para sembrar en esta época de año. Para ello, acudimos a la sugerencia del experto Gabriel del Huerto, de Cosas del Jardín, quien revela qué conviene cultivar en la huerta durante junio.
En concreto, el profesional recomienda cultivar lo siguiente:
- Acelga
- Lechuga
- Espinaca
- Rúcula
- Radicheta
- Apio
- Kale
- Zanahoria
- Remolacha
- Rabanito
- Nabo
- Cebolla de verdeo
- Puerro
Ahora que sabés qué conviene cultivar en junio, es momento de prestar atención a las consideraciones extras. Por ejemplo, el experto señala “como hace frío, las semillas van a tardar en germinar. En lo que es siembra en semillero podés aprovechar y sembrarlas dentro de tu casa. Con una temperatura de 20 grados van a germinar muchísimo más rápido”.
Por otro lado, el profesional también señala cuáles son las tareas de jardinería que debemos desarrollar este mes: “Antes de que empiecen las heladas es menester tapar las plantas sensibles al frío, especialmente los árboles más jóvenes, protegiendo troncos y las bases de las raíces. Te recomiendo usar tela antihelada, que es muy económica o cualquier otra que sea fina. En los canteros es un buen momento para cortar y controlar las plantas invasoras”.