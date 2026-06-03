Aerolíneas Argentinas: una pasajera mordió a una policía en un avión y fue bajada de la nave

Insultos, resistencia y un ataque insólito

La tensión escaló por completo cuando una de las pasajeras manifestó su indignación ante las estrictas medidas de seguridad y comenzó a insultar a los empleados de la firma.

Faltando apenas 10 minutos para el horario programado del despegue, y ante la imposibilidad de contener la situación, se solicitó de urgencia el soporte de la (PSA). Sin embargo, lejos de deponer su actitud o calmarse ante la presencia de los uniformados, la mujer ofreció una férrea resistencia. En medio del forcejeo, terminó mordiendo a una oficial de policía que, de manera previa, intentaba persuadirla de abandonar la aeronave por sus propios medios para evitar el uso de la fuerza física.

Bajaron a la agresora del avión y hubo aplausos

Mientras el conflicto se desarrollaba en la cabina, el malestar y la impaciencia se apoderaron del resto de los pasajeros. Cansados por la demora imprevista y la incertidumbre sobre el futuro del viaje, los presentes comenzaron a aplaudir masivamente para presionar por una resolución rápida que permitiera iniciar el vuelo.

Finalmente, tras varios minutos de extrema tensión, las autoridades lograron desembarcar a la agresora. Tras el violento episodio, el avión pudo continuar con su itinerario programado con total normalidad. El hecho dejó una postal completamente inusual para la rutina del aeropuerto y causó profunda sorpresa entre los testigos, quienes presenciaron cómo una aparente discusión por el tamaño del equipaje derivó en un acto de violencia física contra una agente de seguridad.