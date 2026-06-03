Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que se disponía a partir desde Buenos Aires con destino a Córdoba se transformó en el escenario de un verdadero escándalo. El caso ocurrió el jueves pasado, pero se conoció este miércoles. El caos se desató cuando una pasajera reaccionó de forma sumamente violenta ante los controles de seguridad rutinarios, lo que obligó a la intervención y posterior retiro de la mujer por parte de los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Aerolíneas Argentinas: una pasajera mordió a una policía en un avión y fue bajada de la nave
El incidente ocurrió en un vuelo que unía Buenos Aires con la provincia de Córdoba. La mujer se enojó por un motivo insólito
El conflicto tuvo su origen durante el proceso de embarque. En ese momento, el personal de la aerolínea decidió intensificar las inspecciones sobre el equipaje de mano con el objetivo de evitar excesos de carga en la cabina. Según el testimonio de uno de los pasajeros en diálogo con el sitio La Voz, los controles fueron excepcionalmente rigurosos: detalló que incluso a algunos viajeros se les exigió quitarse las camperas para verificar que no estuvieran ocultando mochilas u otros bultos extra bajo la ropa.
Insultos, resistencia y un ataque insólito
La tensión escaló por completo cuando una de las pasajeras manifestó su indignación ante las estrictas medidas de seguridad y comenzó a insultar a los empleados de la firma.
Faltando apenas 10 minutos para el horario programado del despegue, y ante la imposibilidad de contener la situación, se solicitó de urgencia el soporte de la (PSA). Sin embargo, lejos de deponer su actitud o calmarse ante la presencia de los uniformados, la mujer ofreció una férrea resistencia. En medio del forcejeo, terminó mordiendo a una oficial de policía que, de manera previa, intentaba persuadirla de abandonar la aeronave por sus propios medios para evitar el uso de la fuerza física.
Bajaron a la agresora del avión y hubo aplausos
Mientras el conflicto se desarrollaba en la cabina, el malestar y la impaciencia se apoderaron del resto de los pasajeros. Cansados por la demora imprevista y la incertidumbre sobre el futuro del viaje, los presentes comenzaron a aplaudir masivamente para presionar por una resolución rápida que permitiera iniciar el vuelo.
Finalmente, tras varios minutos de extrema tensión, las autoridades lograron desembarcar a la agresora. Tras el violento episodio, el avión pudo continuar con su itinerario programado con total normalidad. El hecho dejó una postal completamente inusual para la rutina del aeropuerto y causó profunda sorpresa entre los testigos, quienes presenciaron cómo una aparente discusión por el tamaño del equipaje derivó en un acto de violencia física contra una agente de seguridad.