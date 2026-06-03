Martín Bacer: "Argentina está entre los 10 países mejor posicionados del mundo en formación de instructores"

martin bacer asamblea esqui Martín Bacer (con los pulgares hacia arriba) representará a Argentina, Chile, Estados Unidos y Canadá dentro de la comisión directiva de una organización que reúne a 44 naciones. Foto: gentileza

Para el dirigente argentino, la reelección es también un reconocimiento al trabajo que el país viene desarrollando desde hace más de 5 décadas.

“Tenemos una formación académica de nivel terciario respaldada por la Universidad Nacional de Río Negro y un instituto que dicta cursos en toda la Argentina. Eso demuestra el trabajo serio y profesional que venimos haciendo. Hoy AADIDESS es reconocida como una de las 10 asociaciones mejor posicionadas del mundo en materia de formación y profesionalismo”, afirmó.

Un país exportador de instructores

Uno de los datos que mejor refleja la inserción internacional del esquí argentino es la cantidad de profesionales que trabajan cada año en el exterior. Según explicó Bacer, entre 2.000 y 2.500 instructores argentinos viajan cada temporada al hemisferio norte para desempeñarse en centros de esquí de Estados Unidos, Canadá, Europa y, cada vez más, Asia.

“Argentina es el país que más instructores exporta dentro del hemisferio sur. Nuestra formación es muy valorada y la mayoría de los profesionales hablan al menos dos idiomas. Eso los vuelve muy competitivos a nivel internacional”, señaló.

El dirigente destacó que, a diferencia de otros mercados donde muchos instructores trabajan de manera estacional o parcial, los argentinos suelen desarrollar una carrera profesional completa, realizando temporadas tanto en el hemisferio sur como en el norte.

“Somos profesionales cien por ciento dedicados a la actividad. Hacemos doble temporada y eso genera una experiencia muy valorada por las escuelas de esquí de todo el mundo”, explicó.

Los desafíos de la formación internacional

Dentro de ISIA, una de las principales discusiones pasa por garantizar que todos los países miembros cumplan con estándares mínimos de formación.

Actualmente, los aspirantes a integrar la organización deben someter sus planes de estudio a una evaluación técnica internacional. Aquellos que no alcanzan los requisitos establecidos permanecen en observación hasta completar el proceso.

“La gran discusión es asegurar que todos los países cumplan con los estándares mínimos para formar profesionales. Después existe un nivel superior, que es la tarjeta ISIA, destinada a instructores que completan una formación integral reconocida internacionalmente”, explicó.

En el caso argentino, el nivel más alto de certificación contempla alrededor de 800 horas de formación teórica y práctica, superando ampliamente los requisitos mínimos exigidos por el organismo.

asamblea esqui martin bacer El argentino Martín Bacer asumirá responsabilidades en el área de marketing de la entidad que reúne a 44 países y define los estándares profesionales de la industria a nivel mundial. Foto: gentileza

El futuro: inclusión y desarrollo profesional

Durante los próximos 4 años, Bacer buscará impulsar nuevos proyectos dentro de la organización. Entre ellos aparece una iniciativa vinculada al esquí adaptado.

“Uno de los objetivos es crear una comisión internacional de esquí adaptado e inclusivo y desarrollar una metodología que pueda ser utilizada por los 44 países miembros”, adelantó.

También destacó la necesidad de seguir fortaleciendo la figura del instructor dentro de la cadena de servicios de los centros de esquí.

“El instructor es un eslabón fundamental para que un centro de esquí funcione. Detrás hay formación, profesionalismo, capacitación permanente y una enorme responsabilidad”, sostuvo.

El impacto del cambio climático

Otro de los temas que ocupa un lugar central en las discusiones internacionales es la adaptación de la industria a los cambios climáticos.

Según Bacer, muchos destinos del mundo ya avanzaron en la incorporación de tecnologías que permiten sostener la actividad cuando las nevadas son insuficientes.

“Hoy los cañones de nieve artificial son una herramienta fundamental. Son tecnologías muy avanzadas que permiten garantizar la operación de los centros cuando las condiciones naturales no acompañan”, explicó.

Y agregó: “El cambio climático es una realidad. No sabemos cómo evolucionará en el futuro, pero la industria tiene que prepararse”.

Una carrera construida durante décadas

Más allá del reconocimiento institucional, la reelección tiene para Bacer un significado profundamente personal.

Su historia dentro del esquí comenzó a los 4 años y se consolidó a los 18, cuando obtuvo la máxima certificación como instructor. Poco después inició una carrera internacional que lo llevó a trabajar durante años en Europa.

Sin embargo, fue una experiencia frustrante la que terminó marcando su camino.

“Cuando era muy joven intenté trabajar en Austria y no me aceptaron. Dudaban del nivel de formación que teníamos en Argentina. En ese momento entendí que el problema no era de ellos, sino que nosotros debíamos mostrarle al mundo quiénes éramos y cómo nos formábamos”, recordó.

Aquella situación se convirtió en un motor que lo impulsó a involucrarse en la dirigencia de AADIDESS y a trabajar durante décadas para posicionar a Argentina dentro de los organismos internacionales.

“Cuando empecé jamás imaginé que Argentina podía ocupar un lugar tan importante dentro de ISIA. Lo veía muy lejano. Hoy siento que le estoy devolviendo al esquí argentino todo lo que me dio en la vida”, afirmó.

Con la mirada puesta en los próximos 4 años, Bacer asegura que todavía quedan desafíos por delante: “No tengo un techo. Quiero seguir trabajando para que los instructores argentinos continúen siendo respetados y reconocidos en cualquier montaña del mundo.”