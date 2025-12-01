Embed | Franco Colapinto post Gran Premio de Qatar!



“No encuentro el ritmo, no tengo confianza.”



© | @ESPNArgentina pic.twitter.com/VZQICgtSGT — FC43 (@dailycolapinto) November 30, 2025

Su análisis continuó: "Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva, no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana".

Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil. Espero volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un cierre de temporada muy difícil.

En la previa del fin de semana el piloto de 22 años volvió a hacer hincapié en que el futuro será mucho mejor que el presente: "Se ve más competitivo. Cuando podés competir un poco más arriba, también es más agradable para el piloto. Creemos que será un mejor año en términos de rendimiento y que vamos a tener más oportunidades; eso siempre es bueno para nosotros".

"Más que nada, es cuestión de centrarnos en nosotros, arreglando todos los problemas que tuvimos este año con el auto. Sabemos que muchos de ellos están arreglados en el coche del próximo año y que hemos estado trabajando en las áreas específicas del monoplaza que han sido un poco débiles. Ser conscientes de que mejoramos esas áreas me hace sentir bastante confiado de que seremos más fuertes", había explicado Frando Colapinto.

GP de Abu Dhabi

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la última carrera del año de la Fórmula 1

Viernes 5 de diciembre

Prácticas Libres 1: a partir de las 06.30 hasta las 07.30.

Práctica Libre 2: desde las 10 hasta las 11.

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: desde las 07.30 hasta las 08.30.

Clasificación: a partir de las 11 hasta las 12.

Domingo 7 de diciembre