Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la última carrera del año de la Fórmula 1

En la penúltima cita de la temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto terminó 14° en el Gran Premio de Qatar y, el próximo fin de semana participará en la última fecha del año que se realizará en el GP de Abu Dhabi.
Franco Colapinto se prepara para Abu Dhabi en lo que será la última carrera de la temporada de la Fórmula 1
Las expectativas son altas porque se trata de la última vez que el piloto argentino tenga que correr con el monoplaza de Alpine que tantos dolores de cabeza le ha traído ya que en la temporada 2026 el cambio de reglamentación le permitirá tener una nueva experiencia que promete ser más positiva.
El argentino no se mostró conforme luego de correr en el Gran Premio de Qatar donde expresó: "Ojalá que se termine pronto la temporada", además de agregar: "A pesar de los cambios que hicimos, no encontré ritmo y no me sentí cómodo en todo el fin de semana, aunque hoy manejé un poco mejor".
Su análisis continuó: "Estoy patinando mucho en la entrada y cuando trato de empujar en la mitad de curva, no tengo confianza, no encontré lo que quería este fin de semana".
En la previa del fin de semana el piloto de 22 años volvió a hacer hincapié en que el futuro será mucho mejor que el presente: "Se ve más competitivo. Cuando podés competir un poco más arriba, también es más agradable para el piloto. Creemos que será un mejor año en términos de rendimiento y que vamos a tener más oportunidades; eso siempre es bueno para nosotros".
"Más que nada, es cuestión de centrarnos en nosotros, arreglando todos los problemas que tuvimos este año con el auto. Sabemos que muchos de ellos están arreglados en el coche del próximo año y que hemos estado trabajando en las áreas específicas del monoplaza que han sido un poco débiles. Ser conscientes de que mejoramos esas áreas me hace sentir bastante confiado de que seremos más fuertes", había explicado Frando Colapinto.