Luego de la eliminación en el Torneo Clausura, se fue otro técnico en la Liga Profesional: cuántos van en el 2025

Para los equipos eliminados, los panoramas son diversos. En River, la profunda crisis futbolística motivó la salida de varios jugadores históricos del plantel y pupilos de Marcelo Gallardo. En Rosario Central se agudizaron las críticas por el trofeo otorgado por la AFA como Campeón de la Liga 2025 antes de quedar en el camino en manos del Estudiantes de La Plata. En Lanús, se realizaron los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana pero con el pequeño sabor amargo de no haber podido avanzar como flamante campeón en el Torneo Clausura. En este abanico de situaciones, uno de los equipos se quedó sin entrenador.

Se fue otro técnico de la Liga Profesional: cuántos se fueron en el 2025

Omar De Felippe dejó su cargo como entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero luego de la eliminación en cuartos de final ante Estudiantes de La Plata. El combatiente de Malvinas finaliza su contrato en diciembre con el Ferroviario y no renovará su vínculo por lo que el club deberá buscar desde ya un reemplazante para el experimentado DT.