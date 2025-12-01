Luego de la eliminación en el Torneo Clausura, se fue otro técnico en la Liga Profesional: cuántos van en el 2025

El Torneo Clausura se encuentra en su fase de definiciones y son dos de cuatro los clasificados a semifinales del certamen que hoy culminará su instancia de cuartos de final. Boca y Estudiantes de La Plata esperan por sus rivales que saldrán de Racing vs Tigre y Barracas Central frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata respectivamente.
Para los equipos eliminados, los panoramas son diversos. En River, la profunda crisis futbolística motivó la salida de varios jugadores históricos del plantel y pupilos de Marcelo Gallardo. En Rosario Central se agudizaron las críticas por el trofeo otorgado por la AFA como Campeón de la Liga 2025 antes de quedar en el camino en manos del Estudiantes de La Plata. En Lanús, se realizaron los festejos por la obtención de la Copa Sudamericana pero con el pequeño sabor amargo de no haber podido avanzar como flamante campeón en el Torneo Clausura. En este abanico de situaciones, uno de los equipos se quedó sin entrenador.
Se fue otro técnico de la Liga Profesional: cuántos se fueron en el 2025
Omar De Felippe dejó su cargo como entrenador de Central Córdoba de Santiago del Estero luego de la eliminación en cuartos de final ante Estudiantes de La Plata. El combatiente de Malvinas finaliza su contrato en diciembre con el Ferroviario y no renovará su vínculo por lo que el club deberá buscar desde ya un reemplazante para el experimentado DT.
De Felippe fue campeón de la Copa Argentina con Central Córdoba en 2024. Además disputó este año Copa Libertadores y Copa Sudamericana donde quedó eliminado en este último certamen, en los octavos de final, ante el campeón Lanús. En total, el DT dirigió 69 partidos, obtuvo 28 victorias, 21 empates y 20 derrotas. Los candidatos a sucederlo son la dupla Orsi-Gómez y Lucas Pusineri.
ConOmar De Felippe, son 30 ya las ocasiones en las que un entrenador dejó su cargo en la Liga Profesional 2025. Entre los equipos que cambiaron de DT se encuentra en el top Godoy Cruz, elenco mendocino que cambió 4 veces de entrenador en el año.
Todos los técnicos que se fueron de la Liga Profesional en el 2025
Marcelo Méndez (Gimnasia)
Facundo Sava (Atlético Tucumán)
Walter Erviti (Belgrano)
Ernesto Pedernera (Godoy Cruz)
Mariano Soso (Newell's)
Cristian Fabbiani (Riestra)
Sebastián Domínguez (Vélez)
Andrés Yllana (Aldosivi)
Raúl Antuña (San Martín de San Juan)
Alexander Medina (Talleres)
Pedro Troglio (Instituto)
Kily González (Unión)
Diego Flores (Gimnasia)
Ariel Broggi (Banfield)
Fernando Gago (Boca)
Pablo de Muner (Defensa y Justicia)
Miguel Ángel Russo (San Lorenzo)
Favio Orsi - Sergio Gómez (Platense)
Diego Cocca (Talleres)
Javier Sanguinetti (Sarmiento)
Esteban Solari (Godoy Cruz)
Mariano Charlier (Aldosivi)
Julio Vaccari (Independiente)
Miguel Ángel Russo (Boca)
Alejandro Orfila (Gimnasia)
Cristian Fabbiani (Newell's)
Walter Ribonetto (Godoy Cruz)
Lucas Pusineri (Atlético Tucumán)
Cristian González (Platense)
Leandro Romagnoli (San Martín de San Juan)
Frank Kudelka (Huracán)
Omar De Felippe (Central Córdoba de Santiago del Estero)