Está en Netflix, es la serie más pedida por el público y es mejor que Breaking Bad
Esta serie de Netflix no tuvo mucha promoción al momento de su estreno, pero rápidamente se convirtió en una las más vistas, lo que también ayudó a que se convierta en una ficción de culto y considerada como una de las mejores de los úiltimos 15 años. Se trata de Mindhunter.
De qué se trata Mindhunter, la serie de Netflix
La serie de Netflix se centra en la historia de dos agentes del FBI que deben reunirse con asesinos y violadores seriales que se encuentran en la cárcel con un objetivo específico, que es aprender de ellos, de cómo funciona su mente, a pesar de las opiniones contrarias de sus superiores. Ellos cuentan con la ayuda de una psicóloga. Esta serie está ambientada en la década del 70.
Para la crítica, esta serie de Netflix puede considerarse una de las mejores de los últimos años. De hecho, el sitio IMDb le da un puntaje de 8,6 sobre 10. En tanto, para los espectadores, el puntaje es muy superior.
Por qué se canceló Mindhunter
En los primeros meses de 2023, los seguidores de Mindhunter se chocaron con la dura realidad: la serie de Netflix no iba a tener tercera temporada. Según dijo el director David Fincher, esto se debió al hecho de que a pesar de tener buenos números, estos no eran suficientes para que la plataforma considerara una tercera temporada: "Es una serie muy cara", explicó.
"Llegamos tan lejos como pudimos hasta que finalmente alguien no dijo: 'No tiene sentido producir esta serie así, a menos que puedas reducir el presupuesto o hacerla más popular para que la vea más gente", señaló Fincher, que se negó a tomar unas de las dos opciones y Netflix canceló la serie.
Trailer de Mindhunter, la serie de Netflix
Reparto de Mindhunter, la serie de Netflix
- Jonathan Groff: Holden Ford
- Holt McCallany: Bill Tench
- Anna Torv: Wendy Carr
- Stacey Roca: Nancy Tench