Está en Netflix, es la serie más pedida por el público y es mejor que Breaking Bad

Esta serie de Netflix no tuvo mucha promoción al momento de su estreno, pero rápidamente se convirtió en una las más vistas, lo que también ayudó a que se convierta en una ficción de culto y considerada como una de las mejores de los úiltimos 15 años. Se trata de Mindhunter.

Mindhunter, netflix

De qué se trata Mindhunter, la serie de Netflix

La serie de Netflix se centra en la historia de dos agentes del FBI que deben reunirse con asesinos y violadores seriales que se encuentran en la cárcel con un objetivo específico, que es aprender de ellos, de cómo funciona su mente, a pesar de las opiniones contrarias de sus superiores. Ellos cuentan con la ayuda de una psicóloga. Esta serie está ambientada en la década del 70.