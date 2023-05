Esta serie es mejor que Mindhunter y está en HBO Max

De qué trata Amor y Muerte, la serie de HBO Max

amor y muerte, hbo max.jpg

La serie de HBO Max fue creada por David Kelly y cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore. Estas dos parejas de feligreses disfrutan su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que sucede algo que cambia la vida de todos, cuando una de las mujeres cansada de la rutina y desencantada de su pareja comienza a tener un amorío con el marido de la otra.

TE PUEDE INTERESAR: Está en Netflix, es una de las películas más vistas y no te dejará mover del sillón

Esta situación llevará a un desenlace inesperado en el que una de las mujeres se convertirá en la llamada "asesina del hacha". La historia de esta serie de HBO Max está basada en un libro que reúne hechos policiales llamado Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs.

La serie de HBO Max ha sido muy bien recibida por los espectadores. En Rottem Tomatoes cuenta con un 90% sobre 100%, mientras que en IMDb la crítica le dio un puntaje de 7,6 sobre 10.

Reparto de Amor y Muerte, la serie de HBO Max

Elizabeth Olsen: Candy Montgomery

Jesse Plemons: Allan Gore

Lily Rabe: Betty Gore

Patrick Fugit: Pat Montgomery

Krysten Ritter: Sherry Cleckler

Tom Pelphrey: Don Crowder

Keir Gilchrist: Ron Adams

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix tiene una divertida comedia sobre la crisis de los cuarenta

Trailer de Amor y Muerte, la serie de HBO Max