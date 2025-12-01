La plataforma de Netflix acaba de sumar estreno brillante a su catálogo y promete ser uno de las grandes apuestas de este año. Distinguida entre todas las series y películas, esta delicia para la pantalla tiene como protagonista a Leonardo DiCaprio, en una producción que merece un párrafo aparte.
La impactante película que llegó a Netflix: una gran novedad que abrió diciembre 2025
Recién desembarca en el catálogo de Netflix esta increíble película, que arrasa con Leonardo DiCaprio como protagonista
La película recién estrenada es El renacido, un título estadounidense de 2015 que obtuvo tres premios Oscar, incluido el de Mejor actor alcanzado por Leonardo DiCaprio y Mejor director otorgado a Alejandro González Iñárritu, además de arrasar en otros festivales cinéfilos como son los Premios Globos de Oro y Premios BAFTA.
Los usuarios Netflix se encontrarán con un relato que se desarrolla en la década de 1820 y sigue los pasos de un explorador que queda herido en medio de un territorio gélido, muy difícil de soportar y con mucha sed de venganza.
Este drama está basado en hechos reales, ya que es una adaptación de la novela homónima de Michael Punke, que describe las experiencias de Hugh Glass en 1823.
El estreno oficial en la plataforma de Netflix fue el 1 de diciembre de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 36 minutos.
Netflix: de qué trata la película El renacido
La historia de esta película de Netflix transcurre en el año 1823 y tiene como protagonista al explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), que guía a un grupo de tramperos recolectores de pieles por el crudo invierno de una América salvaje. Tras parecer una emboscada por un grupo de indígenas, quiénes le roban las pieles y ser atacado por un oso, Hugh se las tiene que ingeniar para sobrevivir tras ser abandonado por un compañero y enfrentarse a un territorio hostil para poder lograr la venganza.
Reparto de El renacido, película de Netflix
- Leonardo DiCaprio (Hugh Glass)
- Tom Hardy (John Fitzgerald)
- Domhnall Gleeson (Andrew Henry)
- Will Poulter (Jim Bridger)
- Forrest Goodluck (Hawk Glass)
- Paul Anderson (Anderson)
- Kristoffer Joner (Murphy)
- Duane Howard (Elk Dog)
Tráiler de El renacido, película de Netflix
Dónde ver la película El renacido, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El renacido se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The Revenant no está disponible en Netflix.
- España: la película El renacido se puede ver en Netflix.