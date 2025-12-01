La impactante película que llegó a Netflix: una gran novedad que abrió diciembre 2025

Este drama está basado en hechos reales, ya que es una adaptación de la novela homónima de Michael Punke, que describe las experiencias de Hugh Glass en 1823.

El estreno oficial en la plataforma de Netflix fue el 1 de diciembre de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 36 minutos.

netflix-leonardo-di-caprio-el-renacido1 Leonardo DiCaprio arrasa con su papel protagónico en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película El renacido

La historia de esta película de Netflix transcurre en el año 1823 y tiene como protagonista al explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), que guía a un grupo de tramperos recolectores de pieles por el crudo invierno de una América salvaje. Tras parecer una emboscada por un grupo de indígenas, quiénes le roban las pieles y ser atacado por un oso, Hugh se las tiene que ingeniar para sobrevivir tras ser abandonado por un compañero y enfrentarse a un territorio hostil para poder lograr la venganza.

netflix-leonardo-di-caprio-el-renacido La película de Netflix abrió diciembre de 2025 como uno de los grandes estrenos del catálogo.

Reparto de El renacido, película de Netflix

Leonardo DiCaprio (Hugh Glass)

Tom Hardy (John Fitzgerald)

Domhnall Gleeson (Andrew Henry)

Will Poulter (Jim Bridger)

Forrest Goodluck (Hawk Glass)

Paul Anderson (Anderson)

Kristoffer Joner (Murphy)

Duane Howard (Elk Dog)

Tráiler de El renacido, película de Netflix

Embed - Revenant: El Renacido| Trailer Subtitulado en Español (HD)

Dónde ver la película El renacido, según la zona geográfica