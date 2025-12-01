Netflix calienta la pantalla con una película de contenido casi prohibido y que corre los límites permitidos

Una madre que desaparece en circunstancias extrañas, un hijo que busca respuestas por el hecho y la actriz Ester Expósito que toma protagonismo cuando la tensión está en su punto máximo, forman parte de un relato estremecedor, en el que Juan Daniel García Treviño impulsó su carrera tomando con mucho profesionalismo los hilos de la producción.

Dirigida por el español Amat Escalante, este thriller siniestro y con mucho dramatismo, arrasa entre todas las series y películas de Netflix.