El cine mexicano, en constante crecimiento en los últimos años, dio muestras de grandeza con la película Perdidos en la noche, una entrega de 2023 que presenta una historia de drama y suspenso para comerse las uñas y que está respaldada por una cantidad inmensa de reproducciones en la plataforma de Netflix.
Netflix calienta la pantalla con una película de contenido casi prohibido y que corre los límites permitidos
Con Ester Expósito como una de las protagonistas, esta película de Netflix es un gran acierto en el top de las más vistas
Una madre que desaparece en circunstancias extrañas, un hijo que busca respuestas por el hecho y la actriz Ester Expósito que toma protagonismo cuando la tensión está en su punto máximo, forman parte de un relato estremecedor, en el que Juan Daniel García Treviño impulsó su carrera tomando con mucho profesionalismo los hilos de la producción.
Dirigida por el español Amat Escalante, este thriller siniestro y con mucho dramatismo, arrasa entre todas las series y películas de Netflix.
Se trata de una película con una trama muy delicada, especial para los usuarios que están dispuestos a no abandonar el sillón hasta que aparecen los créditos finales.
Netflix: de qué trata la película Perdidos en la noche
La madre de Emiliano (Juan Daniel García Treviño), quien prácticamente se la tragó la tierra y desapareció luego de formar parte de una protesta contra empresas mineras, llenó de preguntas a este muchacho, quien se propuso investigar a fondo qué pasó con su mamá. Mientras busca respuestas, el destino le pone enfrente a Mónica Almada (Ester Expósito).
Reparto de Perdidos en la noche, película de Netflix
- Ester Expósito (Mónica Aldama)
- Juan Daniel García Treviño (Emiliano)
- Bárbara Mori (Cármen Aldama)
- Fernando Bonilla (Rigoberto Bonilla)
- María Fernanda Osio (Jazmín)
Tráiler de Perdidos en la noche, película de Netflix
Dónde ver la película Perdidos en la noche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Perdidos en la noche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Perdidos en la noche se puede ver en Netflix y Apple TV.
- España: la película Perdidos en la noche se puede ver en Netflix.