Netflix: el estreno más inesperado que llegó para revolucionar la plataforma y ya genera furor

El nuevo spin-off de The Witcher ya está en Netflix y amplía su universo con una propuesta ideal para fans de series y películas de fantasía

Antonella Prandina
Es un spin-off de una de las series más vistas de Netflix. 

Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’ llegó a Netflix el 28 de noviembre de 2025 casi en silencio, sorprendiendo a los fans de las series y películas del universo creado por Andrzej Sapkowski. Este estreno especial funciona como una precuela directa de la cuarta temporada de The Witcher, ampliando la narrativa y aportando nuevas piezas al canon de la saga.

La película, dirigida por Mairzee Almas y con una duración de 1 hora y 22 minutos, combina acción y drama mientras sigue a una banda de jóvenes forajidos que recurre a un Witcher caído en desgracia para ejecutar un golpe arriesgado. Su estética y tono mantienen la esencia oscura que caracteriza a The Witcher, pero desde una perspectiva más callejera y rebelde.

Con este lanzamiento, Netflix suma un nuevo capítulo al universo de The Witcher, enriqueciendo la experiencia para quienes disfrutan de series y películas de fantasía. Las Ratas no solo complementa la cuarta temporada, sino que abre puertas narrativas que podrían influir en el futuro de la saga.

Netflix: de qué trata Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’

La sinopsis oficial de Netflix sobre Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’ versa: “Para dar un osado golpe, una banda de seis forajidos tendrá que hacer algo que nunca ha hecho en su vida: confiar uno en el otro…, ah, y en un brujo venido a menos”.

La película explora la historia de un grupo de ladrones conocidos como Las Ratas, que Ciri conoce y de la que forma parte, y cómo sobreviven a pesar de los traumas causados por la guerra.

Aunque inicialmente iba a ser una serie spin-off, se reutilizó el material para crear esta película independiente, que se puede ver después de la cuarta temporada para entender completamente las consecuencias del final de la temporada.

Netflix: tráiler de la película Las Ratas: una historia de ‘The Witcher’

Reparto de Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’, película de Netflix

  • Christelle Elwin (Mistle)
  • Ben Radcliffe (Giselher)
  • Fabian McCallum (Kayleigh)
  • Aggy K. Adams (Iskra)
  • Connor Crawford (Asse)
  • Juliette Alexandra (Reef)
  • Dolph Lundgren (Brehen)
  • Ben Robson (Bert Brigden)
  • Sharlto Copley (Leo Bonhart)
  • Freya Allan (Princess Cirilla 'Ciri' of Cintra)

Dónde ver la película Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Las Ratas: Una historia de The Witcher se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Las Ratas: Una historia de The Witcher se puede ver en Netflix.
  • España: la película Las Ratas: Una historia de The Witcher se puede ver en Netflix.

