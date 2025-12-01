Netflix: el estreno más inesperado que llegó para revolucionar la plataforma y ya genera furor

La película, dirigida por Mairzee Almas y con una duración de 1 hora y 22 minutos, combina acción y drama mientras sigue a una banda de jóvenes forajidos que recurre a un Witcher caído en desgracia para ejecutar un golpe arriesgado. Su estética y tono mantienen la esencia oscura que caracteriza a The Witcher, pero desde una perspectiva más callejera y rebelde.

Con este lanzamiento, Netflix suma un nuevo capítulo al universo de The Witcher, enriqueciendo la experiencia para quienes disfrutan de series y películas de fantasía. Las Ratas no solo complementa la cuarta temporada, sino que abre puertas narrativas que podrían influir en el futuro de la saga.