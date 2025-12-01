Netflix: el estreno más inesperado que llegó para revolucionar la plataforma y ya genera furor

Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’ llegó a Netflix el 28 de noviembre de 2025 casi en silencio, sorprendiendo a los fans de las series y películas del universo creado por Andrzej Sapkowski. Este estreno especial funciona como una precuela directa de la cuarta temporada de The Witcher, ampliando la narrativa y aportando nuevas piezas al canon de la saga.
El nuevo spin-off de The Witcher ya está en Netflix y amplía su universo con una propuesta ideal para fans de series y películas de fantasía
La película, dirigida por Mairzee Almas y con una duración de 1 hora y 22 minutos, combina acción y drama mientras sigue a una banda de jóvenes forajidos que recurre a un Witcher caído en desgracia para ejecutar un golpe arriesgado. Su estética y tono mantienen la esencia oscura que caracteriza a The Witcher, pero desde una perspectiva más callejera y rebelde.
Con este lanzamiento, Netflix suma un nuevo capítulo al universo de The Witcher, enriqueciendo la experiencia para quienes disfrutan de series y películas de fantasía. Las Ratas no solo complementa la cuarta temporada, sino que abre puertas narrativas que podrían influir en el futuro de la saga.
Netflix: de qué trata Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’
La sinopsis oficial de Netflix sobre Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’ versa: “Para dar un osado golpe, una banda de seis forajidos tendrá que hacer algo que nunca ha hecho en su vida: confiar uno en el otro…, ah, y en un brujo venido a menos”.
La película explora la historia de un grupo de ladrones conocidos como Las Ratas, que Ciri conoce y de la que forma parte, y cómo sobreviven a pesar de los traumas causados por la guerra.
Aunque inicialmente iba a ser una serie spin-off, se reutilizó el material para crear esta película independiente, que se puede ver después de la cuarta temporada para entender completamente las consecuencias del final de la temporada.
Netflix: tráiler de la película Las Ratas: una historia de ‘The Witcher’
Reparto de Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’, película de Netflix
- Christelle Elwin (Mistle)
- Ben Radcliffe (Giselher)
- Fabian McCallum (Kayleigh)
- Aggy K. Adams (Iskra)
- Connor Crawford (Asse)
- Juliette Alexandra (Reef)
- Dolph Lundgren (Brehen)
- Ben Robson (Bert Brigden)
- Sharlto Copley (Leo Bonhart)
- Freya Allan (Princess Cirilla 'Ciri' of Cintra)
Dónde ver la película Las Ratas: Una historia de ‘The Witcher’, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Las Ratas: Una historia de The Witcher se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Las Ratas: Una historia de The Witcher se puede ver en Netflix.
- España: la película Las Ratas: Una historia de The Witcher se puede ver en Netflix.