Está en Netflix, no dura ni dos horas y fue de las películas mas elegidas en el 2024

Un punto para nada menor que explica parte del éxito de esta película entre los suscriptores de Netflix, es que su historia apenas supera la hora y media de duración, volviéndose una oferta muy intensa y corta. Desde su llegada al catálogo de series y películas, no ha parado de sumar reproducciones, al punto de ser incluso a un año del estreno, de las más recomendadas del género.

Esta película fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es de las historias de terror más elegidas de toda la plataforma.

Embed - Corte en el tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la película Corte en el tiempo

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que atrapa a los suscriptores, Corte en el tiempo centra su historia en: "Una chica viaja por accidente del año 2024 al 2003, solo unos días antes del asesinato de su hermana. ¿Podrá cambiar el pasado sin destruir el futuro?"

Con una historia muy intensa y original, la película de terror atrapó hasta al más miedoso de Netflix.

corte en el tiempo 1

Reparto de Corte en el tiempo, película de Netflix

Madison Bailey como Lucy Field

Antonia Gentry como Summer Field

Michael Shanks como Gil

Megan Best como Emmy Golden

Griffin Gluck como Quinn

Rachael Crawford como Kendra

Dónde ver la película Corte en el tiempo