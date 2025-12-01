Está en Netflix, no dura ni dos horas y fue de las películas mas elegidas en el 2024

Netflix cuenta con un catálogo de series y películas compuesto con opciones para todos los gustos. Una película se estrenó en la plataforma durante el 2024, y generó una expectativa tan grande, que a momento de su llegada explotó en reproducciones y se volvió una de las más vistas del año, con una historia que no dura siquiera dos horas: Corte en el tiempo.
La película se convirtió en una oferta top dentro de Netflix, con un relato que, según los suscriptores, lo tiene todo
Estamos al frente de una producción estadounidense que, nuevamente, llega para demostrar los motivos por los cuales son consideradas las mejores series y películas del catálogo de Netflix, con un relato muy original. La película es muy difícil de encasillar, y es que es tan variada y particular, que definirla como solo parte del género de terror, es un gran error.
Esta película atrapó a los suscriptores no solo por su historia, sino también por todo aquello que la conforma: está ambientada en los 2000, y combina detalles clásicos del cine de terror como un asesino enmascarado, con elementos nuevos y vinculados a otros géneros. Si bien en el catálogo de series y películas de Netflix la encontramos en la sección de terror, además ronda por la ciencia ficción, suspenso y hasta comedia.
Un punto para nada menor que explica parte del éxito de esta película entre los suscriptores de Netflix, es que su historia apenas supera la hora y media de duración, volviéndose una oferta muy intensa y corta. Desde su llegada al catálogo de series y películas, no ha parado de sumar reproducciones, al punto de ser incluso a un año del estreno, de las más recomendadas del género.
Esta película fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, y desde entonces es de las historias de terror más elegidas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la película Corte en el tiempo
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película que atrapa a los suscriptores, Corte en el tiempo centra su historia en: "Una chica viaja por accidente del año 2024 al 2003, solo unos días antes del asesinato de su hermana. ¿Podrá cambiar el pasado sin destruir el futuro?"
Con una historia muy intensa y original, la película de terror atrapó hasta al más miedoso de Netflix.
Reparto de Corte en el tiempo, película de Netflix
- Madison Bailey como Lucy Field
- Antonia Gentry como Summer Field
- Michael Shanks como Gil
- Megan Best como Emmy Golden
- Griffin Gluck como Quinn
- Rachael Crawford como Kendra
Dónde ver la película Corte en el tiempo
- Argentina: la película Corte en el tiempo se puede ver en Netflix.
- España: la película Corte en el tiempo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Time cut se puede ver en Netflix.