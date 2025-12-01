Arde el campeonato de pilotos luego de la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Qatar: cómo quedó la tabla y cuándo se define

En Qatar, la carrera tuvo múltiples emociones luego de que Max Verstappen se impusiera sorpresivamente tras largar desde el tercer puesto por detrás de los McLaren, Oscar Piastri (pole) y Lando Norris. Brillante en su desempeño, el neerlandés irá en busca de su quinto título mundial en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.
Cómo quedó la pelea por el campeonato de pilotos y cuándo se define
Los errores de los McLaren en las últimas fechas de la temporada (por ejemplo, la descalificación en el Gran Premio de Las Vegas por incumplir el reglamento técnico de la FIA o, en Qatar, al errar en la estrategia de no entrar a boxes con el auto de seguridad y que eso le permitiera luego adelantarse a Verstappen sobre el final) generaron que el tetracampeón avanzara en el campeonato de pilotos a pasos agigantados en la tabla de puntuaciones cuando todo parecía encaminado a quedarse en las arcas de la escudería británica.
El liderazgo que mantuvo Oscar Piastri por varias fechas fue sucedido por su compañero Lando Norris y, luego, amenazada la supremacía de ambos por la competitividad del piloto de Red Bull. Es preciso recordar que el campeonato de constructores ya está definido dada la diferencia que marcó McLaren con el resto de las escuderías durante todo el año.
Cuándo se define el campeonato de pilotos de la Fórmula 1
En la tabla de posiciones luego del Gran Premio de Qatar, Lando Norris quedó con 408 puntos mientras que Max Verstappen superó a Oscar Piastri (392) con 396 unidades. Quedan 25 unidades en juego que se disputarán en el Gran Premio de Abu Dhabi en la última fecha del año a correrse el próximo fin de semana del 7 de diciembre en el circuito de Yas Marina.
Esta definición entre más de dos pilotos en la última fecha no sucedía desde 2010 cuando compitieron por quedarse con la corona de pilotos de la Fórmula 1: Sebastian Vettel (campeón), Fernando Alonso, Mark Webber y Lewis Hamilton.