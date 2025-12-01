Arde el campeonato de pilotos luego de la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Qatar: cómo quedó la tabla y cuándo se define

En Qatar, la carrera tuvo múltiples emociones luego de que Max Verstappen se impusiera sorpresivamente tras largar desde el tercer puesto por detrás de los McLaren, Oscar Piastri (pole) y Lando Norris. Brillante en su desempeño, el neerlandés irá en busca de su quinto título mundial en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

Cómo quedó la pelea por el campeonato de pilotos y cuándo se define

Los errores de los McLaren en las últimas fechas de la temporada (por ejemplo, la descalificación en el Gran Premio de Las Vegas por incumplir el reglamento técnico de la FIA o, en Qatar, al errar en la estrategia de no entrar a boxes con el auto de seguridad y que eso le permitiera luego adelantarse a Verstappen sobre el final) generaron que el tetracampeón avanzara en el campeonato de pilotos a pasos agigantados en la tabla de puntuaciones cuando todo parecía encaminado a quedarse en las arcas de la escudería británica.