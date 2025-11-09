Fórmula 1: cómo quedó el campeonato de pilotos luego de la victoria de Lando Norris en el GP de Brasil

Norris asumió el liderazgo de la competencia mundial de pilotos luego de terminar primero el fin de semana pasado en el Gran Premio de México, llevado a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Luego, la diferencia obtenida respecto a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, se incrementó en la carrera Sprint del GP de Brasil.
Sin embargo, el plato fuerte de la disputa por el campeonato de pilotos se dio este domingo con la carrera en Interlagos donde Norris, al coronarse, le sacó 24 puntos a su inmediato contricante en el campeonato, Oscar Piastri. Max Verstappen, al subirse al podio y quedar tercero en el GP de Brasil, quedó a 49 unidades del líder y avivó la discusión de la tabla de posiciones cuando aún restan por repartirse 75 puntos en las fechas restantes de la Fórmula 1.
La definición del campeonato de pilotos será caliente hasta el final ya que Max Verstappen aún tiene chances matemáticas de poder ser campeón de la Fórmula 1 por quinta vez en su historia. El neerlandés tendrá que tener un desempeño brillante en la recta final de la temporada y apelar a la caída de los McLaren en el final de la competencia 2025 de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Cómo quedó la pelea en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1