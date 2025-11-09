Messi y otro récord para que Inter Miami pase a las semifinales del Este en la MLS

En el inicio del complemento, el árbitro anuló lo que hubiera sido el descuento de Nashville y a los 27' Messi combinó con Jordi Alba y el que convirtió fue Tadeo Allende, quien luego hizo el cuarto con una gran definición ante el pase filtrado del capitán quien alcanzó una cifra récord de 400 asistencias en su carrera.

Embed - ¡DOBLETE DE MESSI Y APLASTANTE GOLEADA PARA AVANZAR! | Inter Miami 4-0 Nashville | RESUMEN

Los números de Messi en su carrera

1133 partidos

894 goles

400 asistencias

46 títulos ganados

Lo que viene para el Inter Miami en la MLS

Sin el suspendido Luis Suárez, Inter Miami avanzó por primera vez a las semifinales de la Conferencia Este donde jugará el viernes 21 de noviembre frente a Cincinnati FC que eliminó por 2 a 1 a Columbus Crew.

Otros dos cruces de semifinales de Conferencia serán Philadelphia vs. New York City FC y Whitecaps vs. Los Ángeles FC. Este domingo se define el otro cruce ya que Minnesota espera por el ganador entre San Diego FC y Portland Timbers.