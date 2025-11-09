Messi y otro récord para que Inter Miami pase a las semifinales del Este en la MLS

Inter Miami se clasificó a las semifinales de la Conferencia Este de la Major League Soccer en otra noche mágica de Lionel Messi, quien lideró el contundente 4-0 sobre Nashville SC.
Gracias a esta victoria como local, Inter pasó de ronda y se enfrentará a Cincinnati por un lugar en la final de Conferencia, en busca del título de la MLS.
Messi abrió el marcador a los 10' con un remate cruzado y estuvo cerca de marcar el segundo hasta que antes del descanso firmó su doblete ayudado por la asistencia de Mateo Silvetti.
En el inicio del complemento, el árbitro anuló lo que hubiera sido el descuento de Nashville y a los 27' Messi combinó con Jordi Alba y el que convirtió fue Tadeo Allende, quien luego hizo el cuarto con una gran definición ante el pase filtrado del capitán quien alcanzó una cifra récord de 400 asistencias en su carrera.
Sin el suspendido Luis Suárez, Inter Miami avanzó por primera vez a las semifinales de la Conferencia Este donde jugará el viernes 21 de noviembre frente a Cincinnati FC que eliminó por 2 a 1 a Columbus Crew.
Otros dos cruces de semifinales de Conferencia serán Philadelphia vs. New York City FC y Whitecaps vs. Los Ángeles FC. Este domingo se define el otro cruce ya que Minnesota espera por el ganador entre San Diego FC y Portland Timbers.