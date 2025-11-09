Franco Colapinto recibió una buena noticia en la previa del GP de Brasil de Fórmula 1, ya que la grilla de partida tuvo una modificación que beneficia al piloto de Alpine.
El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16 en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto. Lo mismo pasó con el francés Esteban Ocón (Haas) lo que permite que Colapinto avance un puesto y largue 16.
La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane.
Colapinto, ratificado por Alpine para 2026, buscará capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.
Colapinto tuvo una floja clasificación tras la que había quedado en el puesto 18 después de haber tenido un choque en la carrera sprint.
Confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, el bonaerense quedó eliminado en la Q1.
En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que este sábado ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.
La gran decepción de la clasificación fue Verstappen, cuatro veces campeón, quien quedó eliminado en Q1.
La carrera del GP de Brasil, que podría ser clave en la lucha por el título, será este domingo a partir de las 14 (hora de Argentina).
Max Verstappen (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas) largarán desde boxes.