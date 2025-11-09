Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto recibió una buena noticia en la previa del GP de Brasil de Fórmula 1

Por UNO
Colapinto necesita hacer una buena carrera en Brasil.

Franco Colapinto recibió una buena noticia en la previa del GP de Brasil de Fórmula 1, ya que la grilla de partida tuvo una modificación que beneficia al piloto de Alpine.

El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16 en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto. Lo mismo pasó con el francés Esteban Ocón (Haas) lo que permite que Colapinto avance un puesto y largue 16.

colapinto 2
Franco Colapinto tuvo una buena noticia antes del GP de Brasil de Fórmula 1.

La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane.

Colapinto, ratificado por Alpine para 2026, buscará capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.

Colapinto no tuvo una buena clasificación

Colapinto tuvo una floja clasificación tras la que había quedado en el puesto 18 después de haber tenido un choque en la carrera sprint.

Confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, el bonaerense quedó eliminado en la Q1.

colapinto
A Colapinto lo quiere mucho la gente.

En la pole position comenzará el británico y líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), que este sábado ganó la carrera sprint y se afianza como candidato a quedarse con el título.

La gran decepción de la clasificación fue Verstappen, cuatro veces campeón, quien quedó eliminado en Q1.

La carrera del GP de Brasil, que podría ser clave en la lucha por el título, será este domingo a partir de las 14 (hora de Argentina).

La grilla de partida en el GP de Brasil de Fórmula 1:

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Liam Lawson (Racing Bulls)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hulkenberg (Sauber)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Lewis Hamilton (Ferrari)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Carlos Sainz Jr. (Williams
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber)

Max Verstappen (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas) largarán desde boxes.

