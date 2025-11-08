Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto tras la Carrera Sprint: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

Luego de accidentarse en la 6ª vuelta de la Carrera Sprint del GP de Brasil, Franco Colapinto se mostró con mucha bronca por el despiste de su Alpine

Raúl Adriazola
Franco Colapinto se encontró contrariado por el despiste de su Alpine en la Carrera Sprint del GP de Brasil.

Franco Colapinto (Alpine) no pudo esconder su bronca luego del fuerte choque que sufrió al salirse de pista en la carrera Sprint de Interlagos y que lo obligó a abandonar esta prueba que otorga puntos en el Campeonato de Conductores y poner en duda su participación en la Clasificación de las 15.

La carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1 que se disputó este sábado por la mañana fue accidentada por la humedad en la carpeta asfáltica. Colapinto, que arrancó bien y superando rivales, reconoció a la prensa: “No entiendo bien por qué perdí el auto”.

Buena largada de Colapinto y "zancadilla" del agua en pista

Franco Colapinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida del sector denominado la S de Senna, -curva 3- solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño”, se lamentó el argentino. Análisis posteriores al incidente estimaron que la pérdida de agarre se debió al agua acumulada en una parte de los pianitos, que provocaron el hidroplaneo de los autos accidentados al pasar por ese lugar.

La actividad para Colapinto en el GP de Brasil continuará a las 15, cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal de la 21ª competencia de la temporada.

