Franco Colapinto tras la Carrera Sprint: "No entiendo bien por qué perdí el auto"

La carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1 que se disputó este sábado por la mañana fue accidentada por la humedad en la carpeta asfáltica. Colapinto, que arrancó bien y superando rivales, reconoció a la prensa: “No entiendo bien por qué perdí el auto”.

"OJALÁ PUEDAN ARREGLAR EL AUTO, HAY MUCHO DAÑO". Franco Colapinto tras el choque y abandono que sufrió en la Sprint de Interlagos.



Buena largada de Colapinto y "zancadilla" del agua en pista

Franco Colapinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida del sector denominado la S de Senna, -curva 3- solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).