Franco Colapinto, piloto de Alpine para el 2026, terminó en el puesto 16 en las prácticas libres del GP de Brasil

En las prácticas libres, Colapinto fue de los primeros en salir a la pista con neumáticos duros y, luego de algunos giros, se ubicó en el puesto 19 de la parrilla. Pierre Gasly, su compañero, logró un puesto 5 en los primeros minutos de los ensayos libres.
Russell, Verstappen y Sainz fueron los más rapidos en el comienzo de la práctica en el Gran Premio de Brasil. Yuki Tsunoda, con pocos giros y goma blanda, fue el menos veloz en el inicio y sufrió un impactando contra el muro. Transcurridos varios minutos, el piloto japonés pudo retomar su actividad en el ensayo luego de que los mecánicos hicieran las reparaciones pertinentes en su monoplaza.
Todas las escuderías emplearon el neumático duro durante el mayor porcentaje de la práctica pero, ya sobre el final, casi todos tomaron la decisión de probar con otro componente -el intermedio-, entre ellos, Franco Colapinto con un neumático medio buscando bajar sus tiempos. Ferrari y Red Bull (Verstappen) se mantuvieron con los neumáticos duros.
Lando Norris, momentáneo líder del campeonato de pilotos, no logró un buen ritmo en el inicio de la práctica y se mantuvo lejos de las primeras ubicaciones. Sin embargo, sobre el final, se impuso a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y se ubicó por delante de él sentenciándolo al segundo lugar.
Gabriel Bortoletto, local en Brasil, hizo un buen entrenamiento y se mantuvo entre los diez primeros puestos durante buena parte de la práctica. Finalmente, el polito brasileño culminó en el quinto lugar para el delirio de los fanáticos en Interlagos. Hamilton no pudo hacer pie en todo el ensayo (hizo trompo sobre el final) y terminó penúltimo por delante de Tsunoda.
El orden de las prácticas libres 1 en el GP de Brasil
Lando Norris
Oscar Piastri
Nico Hulkenberg
Fernando Alonso
Gabriel Bortoletto
Geroge Russell
Pierre Gasly
Carlos Sainz
Isaac Hadjar
Kimi Antonelli
Liam Lawson
Alex Albon
Esteban Ocon
Oliver Bearman
Lance Stroll
Franco Colapinto
Max Verstappen
Charles Leclerc
Lewis Hamilton
Yuki Tsunoda
Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil
Viernes 7 de noviembre
Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.
Sábado 8 de noviembre
Sprint del GP de Brasil: Desde las 11 hasta las 12.