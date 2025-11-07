Franco Colapinto, piloto de Alpine para el 2026, terminó en el puesto 16 en las prácticas libres del GP de Brasil

Todas las escuderías emplearon el neumático duro durante el mayor porcentaje de la práctica pero, ya sobre el final, casi todos tomaron la decisión de probar con otro componente -el intermedio-, entre ellos, Franco Colapinto con un neumático medio buscando bajar sus tiempos. Ferrari y Red Bull (Verstappen) se mantuvieron con los neumáticos duros.

Lando Norris, momentáneo líder del campeonato de pilotos, no logró un buen ritmo en el inicio de la práctica y se mantuvo lejos de las primeras ubicaciones. Sin embargo, sobre el final, se impuso a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y se ubicó por delante de él sentenciándolo al segundo lugar.

Gabriel Bortoletto, local en Brasil, hizo un buen entrenamiento y se mantuvo entre los diez primeros puestos durante buena parte de la práctica. Finalmente, el polito brasileño culminó en el quinto lugar para el delirio de los fanáticos en Interlagos. Hamilton no pudo hacer pie en todo el ensayo (hizo trompo sobre el final) y terminó penúltimo por delante de Tsunoda.

El orden de las prácticas libres 1 en el GP de Brasil

Lando Norris Oscar Piastri Nico Hulkenberg Fernando Alonso Gabriel Bortoletto Geroge Russell Pierre Gasly Carlos Sainz Isaac Hadjar Kimi Antonelli Liam Lawson Alex Albon Esteban Ocon Oliver Bearman Lance Stroll Franco Colapinto Max Verstappen Charles Leclerc Lewis Hamilton Yuki Tsunoda

Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.

Sábado 8 de noviembre

Sprint del GP de Brasil : Desde las 11 hasta las 12.

: Desde las 11 hasta las 12. Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre