Fórmula 1

Franco Colapinto, piloto de Alpine para el 2026, terminó en el puesto 16 en las prácticas libres del GP de Brasil

Luego de ser ratificado en Alpine para la temporada 2026, Franco Colapinto inició la acción en Interlagos, en el GP de Brasil

Por Carolina Quiroga
Franco Colapinto terminó decimosexto en el GP de Brasil. 

Franco Colapinto terminó decimosexto en el GP de Brasil. 

Luego de la confirmación de Franco Colapinto para la temporada 2026 con Alpine, la Fórmula 1 retomó su actividad en el circuito de Interlagos en Brasil. Esta fecha contará con el formato Sprint por lo que, en la jornada de este viernes, también tendrá acción con la clasificación a la carrera corta que se correrá este sábado a partir de las 11.

En las prácticas libres, Colapinto fue de los primeros en salir a la pista con neumáticos duros y, luego de algunos giros, se ubicó en el puesto 19 de la parrilla. Pierre Gasly, su compañero, logró un puesto 5 en los primeros minutos de los ensayos libres.

Russell, Verstappen y Sainz fueron los más rapidos en el comienzo de la práctica en el Gran Premio de Brasil. Yuki Tsunoda, con pocos giros y goma blanda, fue el menos veloz en el inicio y sufrió un impactando contra el muro. Transcurridos varios minutos, el piloto japonés pudo retomar su actividad en el ensayo luego de que los mecánicos hicieran las reparaciones pertinentes en su monoplaza.

Todas las escuderías emplearon el neumático duro durante el mayor porcentaje de la práctica pero, ya sobre el final, casi todos tomaron la decisión de probar con otro componente -el intermedio-, entre ellos, Franco Colapinto con un neumático medio buscando bajar sus tiempos. Ferrari y Red Bull (Verstappen) se mantuvieron con los neumáticos duros.

sainz

Lando Norris, momentáneo líder del campeonato de pilotos, no logró un buen ritmo en el inicio de la práctica y se mantuvo lejos de las primeras ubicaciones. Sin embargo, sobre el final, se impuso a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, y se ubicó por delante de él sentenciándolo al segundo lugar.

Gabriel Bortoletto, local en Brasil, hizo un buen entrenamiento y se mantuvo entre los diez primeros puestos durante buena parte de la práctica. Finalmente, el polito brasileño culminó en el quinto lugar para el delirio de los fanáticos en Interlagos. Hamilton no pudo hacer pie en todo el ensayo (hizo trompo sobre el final) y terminó penúltimo por delante de Tsunoda.

El orden de las prácticas libres 1 en el GP de Brasil

  1. Lando Norris
  2. Oscar Piastri
  3. Nico Hulkenberg
  4. Fernando Alonso
  5. Gabriel Bortoletto
  6. Geroge Russell
  7. Pierre Gasly
  8. Carlos Sainz
  9. Isaac Hadjar
  10. Kimi Antonelli
  11. Liam Lawson
  12. Alex Albon
  13. Esteban Ocon
  14. Oliver Bearman
  15. Lance Stroll
  16. Franco Colapinto
  17. Max Verstappen
  18. Charles Leclerc
  19. Lewis Hamilton
  20. Yuki Tsunoda

Los horarios de Franco Colapinto en el GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

  • Clasificación Sprint: Desde las 15.30 hasta las 16.15.

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint del GP de Brasil: Desde las 11 hasta las 12.
  • Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera: A partir de las 14.

