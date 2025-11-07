Hay Franco Colapinto para rato: Alpine anunció la renovación del piloto argentino para el 2026

Su derrotero en la Fórmula 1 comenzó en Willliams, en el 2024, cuando llegó para reemplazar a Logan Sargeant luego de una serie de malos resultados del piloto estadounidense. El estreno del argentino se produjo en Monza esa temporada por decisión de director del equipo británico, James Vowles.

alpine 2026 Franco Colapinto correrá junto a Gasly en Alpine en el 2026.

En Williams, Colapinto corrió nueve carreras y obtuvo buenos resultados como un sólido noveno puesto en Azerbaiyán o un décimo puesto en Estados Unidos. Además tuvo recordadas actuaciones como el reconocido adelantamiento a Fernando Alonso en Austin o el sobrepaso a Hamilton en el circuito de Interlagos.

En Alpine, este 2025, Franco lleva corridas 14 carreras con desiguales desempeños por las dificultades que ha presentado la monoplaza a lo largo de cada Gran Premio. Se destaca como mejor resultado, el puesto 11 en Países Bajos por la fecha 15 de la Fórmula 1. En Interlagos completará su vigesimoprimera carrera y, al final de la temporada, tendrá sobre sus espaldas 24 competencias en el 2025.

Los saludos para Franco Colapinto por su continuidad en la Fórmula 1

Flavio Briatore, directivo de Alpine, brindó sus declaraciones sobre la continuidad del argentino de 22 años en la escudería francesa: "He estado siguiendo el progreso de Franco durante su tiempo en la Fórmula 1 y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial adecuados para ser un piloto de primer nivel que puede crecer junto al equipo. Nuestra decisión de continuar juntos para 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y fuerte apoyo a Franco mientras se desarrolla como piloto".

briatore colapinto Briatore elogió a Franco Colapinto luego de confirmarse la continuidad del argentino en Alpine para el 2026.

"Ha sido un año difícil para todo el equipo, y no ha sido el escenario más fácil para rendir, sin embargo, tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar a poner al equipo en la mejor posición posible para la próxima temporada. Con la alineación de Pierre y Franco, tenemos una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo hacia adelante y, con suerte, dará a nuestros fanáticos algo por lo que entusiasmarse y celebrar", completó Briatore sobre las expectativas de cara al 2026 con Franco Colapinto en la parrilla con los colores de Alpine.

Suiting up for 2026 #F1 pic.twitter.com/hRxbI3yxUC — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

Por su parte, la cuenta de la Fórmula 1 en redes sociales le dedicó tres posteos a Franco por su permanencia en la escudería francesa. ¡Franco se queda! Esta es la alineación de Alpinef1team en 2026, con Pierre Gasly acompañado por Franco Colapinto", escribieron en una de las publicaciones.

En otra de las imágenes que subió la cuenta de la máxima, puede verse a Franco Colapinto con la gorra de Bizarrap, uno de sus sponsors, y la frase "Session 43" haciendo alusión a las sesiones de música que graba el reconocido productor con cantantes de todo el mundo. Además,desde la Fórmula 1 publicaron la camiseta de la Selección argentina con el nombre de Colapinto y el 2026 al lado, haciendo alusión a la temporada venidera con Alpine.

Vamos, Franco https://t.co/NtvBhmHfwS pic.twitter.com/8Yl3fiflqw — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 7, 2025

Por otro lado, Boca Juniors -del que es hincha confeso el piloto argentino- también le dedicó una publicación a Colapinto felicitándolo por su permanencia en la Fórmula 1. "A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco", escribieron.