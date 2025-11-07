Las Leoncitas tiene lista para el Mundial de hockey sobre césped con tres mendocinas

El cuerpo técnico de las Leoncitas, encabezado por Juan Martin López, dio a conocer la lista de jugadoras convocadas para disputar el Mundial Junior 2025 del 1 al 13 de diciembre en Santiago, nómina que integran Sol Guignet (ex Liceo hoy en GEBA), Milagros Alastra (Universidad de Cuyo) y Luciana Peralta (como reserva, de Los Tordos).

Argentina integrará el Grupo B de la competencia y se medirá ante Bélgica, Zimbabue y Gales, en un certamen que reunirá a los 24 mejores equipos sub 21 del mundo. El debut será contra las africanas el martes 2 de diciembre (20.15 hs), la agenda seguirá contra las belgas (el 4/12) y terminará ante las británicas en el cierre de la fase de grupos (el 6).