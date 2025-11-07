Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leoncitas
Chile 2025

Las Leoncitas tiene lista para el Mundial de hockey sobre césped con tres mendocinas

Con presencia mendocina, Las Leoncitas van por el sueño ecuménico en el vecino país. Lista y cronograma

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Alastra, figura de Las Leoncitas

En lo que resta del 2025 habrá movimiento importante si de Mundiales hablamos para diferentes disciplinas. Uno de los torneos que está en agenda es el de hockey sobre césped para la categoría Junior, tanto en masculino como en femenino. Las Leoncitas van por el sueño en Chile 2025 y tienen plantel con tres mendocinas.

El cuerpo técnico de las Leoncitas, encabezado por Juan Martin López, dio a conocer la lista de jugadoras convocadas para disputar el Mundial Junior 2025 del 1 al 13 de diciembre en Santiago, nómina que integran Sol Guignet (ex Liceo hoy en GEBA), Milagros Alastra (Universidad de Cuyo) y Luciana Peralta (como reserva, de Los Tordos).

Argentina integrará el Grupo B de la competencia y se medirá ante Bélgica, Zimbabue y Gales, en un certamen que reunirá a los 24 mejores equipos sub 21 del mundo. El debut será contra las africanas el martes 2 de diciembre (20.15 hs), la agenda seguirá contra las belgas (el 4/12) y terminará ante las británicas en el cierre de la fase de grupos (el 6).

hockey-luciana peralta-leonas
Peralta ir&aacute; como reserva al Mundial con Las Leoncitas

El Plantel de Las Leoncitas

  • Lucía Ladrón de Peralta
  • Pilar Pisthon
  • Sol Guignet
  • Sol Olalla
  • Milagros Di SAnto
  • Juana Castellaro
  • Máxima Duportal
  • Lourdes Pisthon
  • Milagros Alastra
  • Mercedes Artola
  • Lara Casas
  • Zoe Díaz
  • Emma Knobl
  • Chiara Ambrosini
  • Victoria Falasco
  • Delfina Persoglia
  • Cata Stamati
  • Carmen Pucheta
  • Carolina Lardies*
  • Luciana Peralta*

Martínez va por el Mundial con Los Leoncitos

Milagros Alastra, Sol Guignet y Luciana Peralta no serán las únicas jugadoras mendocinas que estarán en un Mundial Junior: Lautaro Martínez, jugador de Obras, fue citado para integrar el plantel de Los Leoncitos, que jugarán el torneo ecuménico en La India.

