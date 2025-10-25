Hockey sobre césped: una buena y una mala para la Selección de Mendoza sub 19

La buena tiene que ver con los caballeros, que vencieron en el duelo siempre esperado a Buenos Aires 4 a 3 en la tanda de penales luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Ahora, los chicos de la Selección de Mendoza van por la gran final ante Litoral (este sábado).

Acto seguido, las que no pudieron repetir lo mismo fueron las damas. En una semifinal muy pareja y cerrada, las chicas cayeron 1 a 0 contra Córdoba y quedaron en las puertas de la definición. Mañana jugarán por el duelo rumbo al tercer lugar del podio ante Buenos Aires, también eliminado.