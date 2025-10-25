Inicio Ovación Hockey sobre césped Hockey sobre césped
Campeonato argentino

Hockey sobre césped: una buena y una mala para la Selección de Mendoza sub 19

El viernes dejó un triunfo y una derrota para los seleccionados provinciales en el Argentino de hockey sobre césped sub 19.

Por UNO
La Selección de Mendoza se metió en la final por penales.

La Selección de Mendoza se metió en la final por penales.

Valentín Kark - Asociación mendocina

La Selección de Mendoza sub 19 tuvo un viernes repleto de acción. Fue una jornada de semifinales para el Campeonato Argentino de hockey sobre césped de la categoría sub 19, con un saldo que dejó una victoria y una derrota para nuestros representantes.

La buena tiene que ver con los caballeros, que vencieron en el duelo siempre esperado a Buenos Aires 4 a 3 en la tanda de penales luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Ahora, los chicos de la Selección de Mendoza van por la gran final ante Litoral (este sábado).

Acto seguido, las que no pudieron repetir lo mismo fueron las damas. En una semifinal muy pareja y cerrada, las chicas cayeron 1 a 0 contra Córdoba y quedaron en las puertas de la definición. Mañana jugarán por el duelo rumbo al tercer lugar del podio ante Buenos Aires, también eliminado.

mza cba
Las chicas cayeron con C&oacute;rdoba e ir&aacute;n por el bronce en el Argentino de hockey sobre c&eacute;sped.

Las chicas cayeron con Córdoba e irán por el bronce en el Argentino de hockey sobre césped.

Argentina recibe la Pro League de hockey sobre césped

Antes del fin del 2025, nuestro país será sede de una nueva fecha de la FIH Pro League. Del 9 al 14 de diciembre, Santiago del Estero recibirá el arranque de la séptima temporada. Ambos seleccionados nacionales se medirán contra Países Bajos, mientras que en el duelo pendiente, Las Leonas jugarán contra Alemania, mientras que Los Leones chocarán ante Pakistán.

Las Leonas se preparan en Estados Unidos

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped sigue su puesta a punto en Charlotte. Las chicas jugaron el primer partido amistoso con victoria sobre Estados Unidos 1 a 0. El segundo duelo será el 30 de octubre, cerrando la gira en Norteamérica.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas