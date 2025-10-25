Hockey sobre césped: una buena y una mala para la Selección de Mendoza sub 19

mza cba
Las chicas cayeron con Córdoba e irán por el bronce en el Argentino de hockey sobre césped.
Valentín Kark - Asociación mendocina
Argentina recibe la Pro League de hockey sobre césped
Antes del fin del 2025, nuestro país será sede de una nueva fecha de la FIH Pro League. Del 9 al 14 de diciembre, Santiago del Estero recibirá el arranque de la séptima temporada. Ambos seleccionados nacionales se medirán contra Países Bajos, mientras que en el duelo pendiente, Las Leonas jugarán contra Alemania, mientras que Los Leones chocarán ante Pakistán.
Las Leonas se preparan en Estados Unidos
La Selección argentina femenina de hockey sobre césped sigue su puesta a punto en Charlotte. Las chicas jugaron el primer partido amistoso con victoria sobre Estados Unidos 1 a 0. El segundo duelo será el 30 de octubre, cerrando la gira en Norteamérica.