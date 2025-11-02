Inicio Ovación Hockey sobre césped Hockey sobre césped
El Clausura de hockey sobre césped define sus 8 clasificados

Se jugó la penúltima fecha del torneo local de hockey sobre césped y empieza a armarse el cuadro de cuartos de final

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Valentín Kark - Asociación mendocina

El hockey sobre césped de damas entra en su recta final de la primera fase y busca los ocho mejores elencos que intentarán quedarse con la ansiada corona del Clausura. Eso en la parte de arriba, porque en el lado bajo también hay duelos importantes por la permanencia entre descenso directo y promociones.

La cima de la tabla de posiciones tiene dos aspirantes Universidad de San Juan manda con 36 puntos tras su goleada 6 a 0 a Vistalba. De cerca lo sigue Los Tordos, con 34 puntos pero un partido menos. Las Azulgranas derrotaron a Teqüe 2 a 1 y quieren quedarse con el puesto uno.

Liceo y Murialdo, a mano en la penúltima del Clausura de hockey sobre césped.

Marista quedó tercero tras golear 7 a 1 a San Jorge de San Rafael pero no podrá ser primero porque ostenta 32 unidades con solo un encuentro por jugar. Maristas de San Rafael empató 2 a 2 con Tacurú pero no sumó bonus y es el cuarto en las posiciones, mientras que Regatas/Andino se hizo del cuarto puesto gracias al 2-1 ante el duro Universidad de Cuyo.

Sextas y séptimas aparecen Murialdo y Liceo, quienes se enfrentaron entre si en un duelo que finalizó 1-1 con punto extra para las Clavitas. El último cupo para los playofffs lo ocuparía Banco Mendoza, que venció 2-1 en el barrio Alimentación a Alemán. Por último, Obras se impuso 4-0 ante Marista "B" y lo hundió en el fondo de la tabla.

Los ocho mejores equipos accederán a cuartos de final, el último de la tabla (Marista "B") desciende a la segunda categoría y el penúltimo juega promoción. Además, habrá dos cruces pre-promoción entre los equipos ubicados en los puestos 11° y 14°, más 12° y 13°.

Lautaro Martínez va por el Mundial de hockey sobre césped

El mendocino que juega en Obras fue convocado para integrar el plantel de Los Leoncitos que irá por el certamen ecuménico Junior a disputarse en La India. Martínez viene de ganar el oro en los Panamericanos y buscará el tercer título para la Selección argentina en U21 tras Holanda 2005 e India 2021.

