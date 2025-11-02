El Clausura de hockey sobre césped define sus 8 clasificados

Sextas y séptimas aparecen Murialdo y Liceo, quienes se enfrentaron entre si en un duelo que finalizó 1-1 con punto extra para las Clavitas. El último cupo para los playofffs lo ocuparía Banco Mendoza, que venció 2-1 en el barrio Alimentación a Alemán. Por último, Obras se impuso 4-0 ante Marista "B" y lo hundió en el fondo de la tabla.

Los ocho mejores equipos accederán a cuartos de final, el último de la tabla (Marista "B") desciende a la segunda categoría y el penúltimo juega promoción. Además, habrá dos cruces pre-promoción entre los equipos ubicados en los puestos 11° y 14°, más 12° y 13°.

Lautaro Martínez va por el Mundial de hockey sobre césped

El mendocino que juega en Obras fue convocado para integrar el plantel de Los Leoncitos que irá por el certamen ecuménico Junior a disputarse en La India. Martínez viene de ganar el oro en los Panamericanos y buscará el tercer título para la Selección argentina en U21 tras Holanda 2005 e India 2021.