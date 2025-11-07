Triple ingreso para jubilados en diciembre: cuánto pagará ANSES y en qué fechas

El segundo pago de ANSES, que van a recibir todos los jubilados, corresponde al aguinaldo. Este es la mitad del mejor de los haberes y este será el que se paga en diciembre, por lo que el aguinaldo será de un mínimo de $170.000.

Finalmente, está el tercer ingreso que es para aquellos jubilados que cobran la mínima. Este se trata de un bono de $70.000 que paga ANSES.

Otro dato a favor de los jubilados que dio a conocer ANSES es que todos los pagos se harán en la misma fecha, según la terminación del DNI.

Fechas de pago de ANSES a jubilados y pensionados: haberes, aguinaldo y bono

ANSES confirmó que el pago no será igual que en el resto de los meses, ya que se busca que todos los jubilados y pensionados hayan cobrado antes de las fiestas de fin de año.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

