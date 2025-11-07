Triple ingreso para jubilados en diciembre: cuánto pagará ANSES y en qué fechas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y todos los pensionados van a tener un triple ingreso en diciembre. En ese sentido, también se dieron a conocer cada uno de estos pagos y en qué fechas se abonarán.
Según lo comunicado por ANSES, antes de las fiestas de fin de año, todos los jubilados y pensionados habrá recibido tres pagos que harán que ninguno de ellos cobre menos de $550.000 en diciembre.
ANSES: los 3 pagos que van a recibir los jubilados en diciembre
Desde ANSES explicaron que el primero de los pagos que van a recibir en diciembre cada uno de los jubilados será el correspondiente a los haberes normales. En noviembre, la jubilación mínima ronda los $333.000 y se espera que para diciembre haya un aumento de, al menos, un 2%, según el relevamiento de diferentes consultoras, lo que llevaría el piso a cerca de $340.000.
El segundo pago de ANSES, que van a recibir todos los jubilados, corresponde al aguinaldo. Este es la mitad del mejor de los haberes y este será el que se paga en diciembre, por lo que el aguinaldo será de un mínimo de $170.000.
Finalmente, está el tercer ingreso que es para aquellos jubilados que cobran la mínima. Este se trata de un bono de $70.000 que paga ANSES.
Otro dato a favor de los jubilados que dio a conocer ANSES es que todos los pagos se harán en la misma fecha, según la terminación del DNI.
Fechas de pago de ANSES a jubilados y pensionados: haberes, aguinaldo y bono
ANSES confirmó que el pago no será igual que en el resto de los meses, ya que se busca que todos los jubilados y pensionados hayan cobrado antes de las fiestas de fin de año.
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI 4 y 5: 11 de diciembre
- DNI 6 y 7: 12 de diciembre
- DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes mínimos:
- DNI 0: 9 de diciembre
- DNI 1: 10 de diciembre
- DNI 2 y 3: 11 de diciembre
- DNI 4 y 5: 12 de diciembre
- DNI 6 y 7: 15 de diciembre
- DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores:
- DNI 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI 8 y 9: 23 de diciembre