Cómo vivirán Rodrigo Isgró y Juan Martín González la gran final entre Mendoza RC y Marista

Pese a su juventud y a que su talento los llevó a jugar a nivel profesional, González e Isgró son dos referentes de sus clubes y además el clásico tendrá dentro de la cancha a muchos de sus amigos y compañeros de las Camadas 2000 y 99, de Marista y Mendoza RC, respectivamente.
"Al equipo lo veo muy bien, creo que Marista viene haciendo un proceso de 5 años increíble, que no viene solamente del plantel superior, sino de las infantiles, las juveniles, creo que todos están empujando para el mismo lado, mismo las chicas de hockey, nada, todos la verdad que alientan para el mismo lado, así que está todo el club muy centrado y eso me pone muy orgulloso y contento", reflexionó González sobre el gran momento de los Curas que jugarán su séptima final seguida y recientemente ganaron el Torneo del Interior A.
"Veo al equipo muy bien, la verdad que estoy muy feliz de que el club vuelva a jugar una final después de tanto tiempo, después de tantos años y creo que lo más lindo es ver cómo todo el club está tirando para el mismo lado, cómo la gente que volvió al club a transmitir ese sentido de pertenencia, de ir todos los fines de semana a ver a la Primera y la verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que han logrado. Sé que es un trabajo de muchos años y después de un tiempo en el cual no anduvieron las cosas bien, pero este es el fruto de tanto esfuerzo y muy feliz por eso, que se lo han ganado con mucho trabajo", valoró Isgró sobre la vuelta de los Conejos a una definición después de una década.
Cómo se vivirá la final en la concentración de Los Pumas
Isgró, quien debutó en la primera del Mendoza RC en 2017, contó: "Con Juancito (Juan González) hemos hablado un montón sobre el partido, siempre nos jodemos y la semana pasada vimos las semifinales en la casa de Juan en Londres, nos juntamos, primero vimos la semifinal del Mendoza RC contra los Tordos y después la de Marista contra Liceo. Los dos seguimos muy de cerca a nuestros clubes y nada, es lindo otra vez ver que Mendoza RC y Marista jueguen una final. Creo que la última vez que nosotros jugamos una final fue contra ellos, así es que estamos muy felices y con muchas ganas de que llegue el sábado para sentarnos a ver el partido", .
González, quien debutó en 2019 en Marista, ratificó la expectativa de ambos por el encuentro: "Obviamente el partido lo voy a ver, estoy muy ansioso por esta final, creo que es algo histórico, un lindo clásico, justo me toca vivirla con Rodri (Isgró), así que vamos a estar los dos alentando y va a ser algo muy lindo, obviamente hubo una apuesta de por medio, así que nada, muy contento y ojalá que se nos dé".