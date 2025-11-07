Cómo vivirán Rodrigo Isgró y Juan Martín González la gran final entre Mendoza RC y Marista

isgro 1 Rodrigo Isgró es un referente del Mendoza RC.

"Veo al equipo muy bien, la verdad que estoy muy feliz de que el club vuelva a jugar una final después de tanto tiempo, después de tantos años y creo que lo más lindo es ver cómo todo el club está tirando para el mismo lado, cómo la gente que volvió al club a transmitir ese sentido de pertenencia, de ir todos los fines de semana a ver a la Primera y la verdad que estoy muy orgulloso de todo lo que han logrado. Sé que es un trabajo de muchos años y después de un tiempo en el cual no anduvieron las cosas bien, pero este es el fruto de tanto esfuerzo y muy feliz por eso, que se lo han ganado con mucho trabajo", valoró Isgró sobre la vuelta de los Conejos a una definición después de una década.

Cómo se vivirá la final en la concentración de Los Pumas

Isgró, quien debutó en la primera del Mendoza RC en 2017, contó: "Con Juancito (Juan González) hemos hablado un montón sobre el partido, siempre nos jodemos y la semana pasada vimos las semifinales en la casa de Juan en Londres, nos juntamos, primero vimos la semifinal del Mendoza RC contra los Tordos y después la de Marista contra Liceo. Los dos seguimos muy de cerca a nuestros clubes y nada, es lindo otra vez ver que Mendoza RC y Marista jueguen una final. Creo que la última vez que nosotros jugamos una final fue contra ellos, así es que estamos muy felices y con muchas ganas de que llegue el sábado para sentarnos a ver el partido", .

González, quien debutó en 2019 en Marista, ratificó la expectativa de ambos por el encuentro: "Obviamente el partido lo voy a ver, estoy muy ansioso por esta final, creo que es algo histórico, un lindo clásico, justo me toca vivirla con Rodri (Isgró), así que vamos a estar los dos alentando y va a ser algo muy lindo, obviamente hubo una apuesta de por medio, así que nada, muy contento y ojalá que se nos dé".