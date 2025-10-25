Hockey sobre césped: la Selección de Mendoza se coronó en el sub 19

hockey sobre cesped sub 19 (2)
La Selección de Mendoza en lo más alto del hockey sobre césped en sub 19.
Valentín Kark
Las damas de la Selección de Mendoza fueron cuartas
Tras perder el duro cruce de semifinales contra Córdoba, la Selección de Mendoza de damas no pudo subirse al podio. En el duelo por el bronce, las chicas cayeron ante Buenos Aires 3-1 y quedaron en el cuarto lugar. El campeón fue Córdoba, que venció en los penales a Litoral tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.
Argentina recibe la Pro League de hockey sobre césped
Antes del fin del 2025, nuestro país será sede de una nueva fecha de la FIH Pro League. Del 9 al 14 de diciembre, Santiago del Estero recibirá el arranque de la séptima temporada. Ambos seleccionados nacionales se medirán contra Países Bajos, mientras que en el duelo pendiente, Las Leonas jugarán contra Alemania, mientras que Los Leones chocarán ante Pakistán.