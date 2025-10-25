Hockey sobre césped: la Selección de Mendoza se coronó en el sub 19

Claro que el último escollo no fue nada fácil, como el resto del camino. La señal del triunfazo en semifinales contra Buenos Aires por penales fue el primer indicio de un equipo que estaba para grandes cosas. Pero a ese gran paso había que coronarlo con la frutilla del postre, algo que hicieron en la tarde del sábado.

Con un Valentino Moretti inspirado, la Selección de Mendoza se quedó con la victoria por un ajustado 2 a 1. El talento del Club Alemán marcó un doblete para encaminar el camino a la gloria (Tomas Pereyra había puesto el 1-1 parcial) y desatar la locura del título que quedó en la provincia.