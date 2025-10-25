Inicio Ovación Hockey sobre césped Hockey sobre césped
En la cima del país

Hockey sobre césped: la Selección de Mendoza se coronó en el sub 19

Con doblete de Moretti, la Selección de Mendoza le ganó a Litoral 2 a 1 y se consagró en el Argentino de hockey sobre césped masculino. Las chicas, cuartas.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Valentino Moretti, autor del doblete. Figura.

Valentino Moretti, autor del doblete. Figura.

Valentín Kark-Asociación mendocina

Hay pibes que corren por todos lados en la carpeta del estadio Ciudad de Godoy Cruz. Acaban de coronarse los mejores de Argentina en la categoría sub 19 y no hay freno para tanta alegría. La Selección de Mendoza masculina le ganó a Litoral y se subió a lo más alto del país si de hockey sobre césped hablamos.

Claro que el último escollo no fue nada fácil, como el resto del camino. La señal del triunfazo en semifinales contra Buenos Aires por penales fue el primer indicio de un equipo que estaba para grandes cosas. Pero a ese gran paso había que coronarlo con la frutilla del postre, algo que hicieron en la tarde del sábado.

Con un Valentino Moretti inspirado, la Selección de Mendoza se quedó con la victoria por un ajustado 2 a 1. El talento del Club Alemán marcó un doblete para encaminar el camino a la gloria (Tomas Pereyra había puesto el 1-1 parcial) y desatar la locura del título que quedó en la provincia.

hockey sobre cesped sub 19 (2)
La Selecci&oacute;n de Mendoza en lo m&aacute;s alto del hockey sobre c&eacute;sped en sub 19.

La Selección de Mendoza en lo más alto del hockey sobre césped en sub 19.

Las damas de la Selección de Mendoza fueron cuartas

Tras perder el duro cruce de semifinales contra Córdoba, la Selección de Mendoza de damas no pudo subirse al podio. En el duelo por el bronce, las chicas cayeron ante Buenos Aires 3-1 y quedaron en el cuarto lugar. El campeón fue Córdoba, que venció en los penales a Litoral tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Argentina recibe la Pro League de hockey sobre césped

Antes del fin del 2025, nuestro país será sede de una nueva fecha de la FIH Pro League. Del 9 al 14 de diciembre, Santiago del Estero recibirá el arranque de la séptima temporada. Ambos seleccionados nacionales se medirán contra Países Bajos, mientras que en el duelo pendiente, Las Leonas jugarán contra Alemania, mientras que Los Leones chocarán ante Pakistán.

Temas relacionados:

Más sobre Hockey sobre césped

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas