Rugby internacional

Los Pumas, con dos mendocinos, visitan a Gales: día, hora, TV y formaciones

Los Pumas, con Juan Martín González como titular y Rodrigo Isgró en el banco, jugarán este domingo con Gales el primer partido de la ventana internacional de noviembre.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Santiago Carreras será el full back.

Los Pumas, con Juan Martín González como titular y Rodrigo Isgró en el banco de suplentes, jugarán este domingo con Gales el primer partido de la ventana internacional de noviembre.

En el Principality Stadium de Cardiff la acción comenzará este domingo 9 de noviembre a las 12:10 de nuestro país, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y los dirigidos por Felipe Contepomi se enfrentarán a un renovado equipo galés que viene de quebrar una sequía de 18 derrotas y que estrena entrenador: Steve Tandy.

contepomi 2
Felipe Contepomi confirmó los 23 elegidos de Los Pumas para jugar con Gales.

El seleccionado nacional no juega en Gales desde 2022 (perdió 20-13), pero el último antecedente entre ambos fue la victoria argentina (29-17) en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, en Marsella.

Con techo cerrado y una multitud alentando al rival en las tribunas, Los Pumas iniciarán su gira con una formación confirmada este viernes y en la que Gonzalo Bertranou, el otro mendocino del plantel, no fue convocado entre los 23.

La formación de Los Pumas para jugar con Gales

  • 1. VIVAS, Mayco
  • 2. MONTOYA, Julián
  • 3. DELGADO, Pedro
  • 4. PETTI, Guido
  • 5. KREMER, Marcos
  • 6. MATERA, Pablo
  • 7. GONZÁLEZ, Juan Martín
  • 8. OVIEDO, Joaquín
  • 9. BENÍTEZ CRUZ, Simón
  • 10. PRISCIANTELLI, Gerónimo
  • 11. CARRERAS, Mateo
  • 12. CHOCOBARES, Santiago
  • 13. PICCARDO, Justo
  • 14. DELGUY, Bautista
  • 15. CARRERAS, Santiago

Suplentes

  • 16. RUIZ, Ignacio (24 caps)
  • 17. GALLO, Thomas (37 caps)
  • 18. RAPETTI, Tomás (1 cap)
  • 19. ALEMANNO, Matías (98 caps)
  • 20. GRONDONA, Santiago (23 caps)
  • 21. MOYANO, Agustín (5 caps)
  • 22. MALLÍA, Juan Cruz (48 caps) (Vicecapitán)
  • 23. ISGRÓ, Rodrigo (13 caps)

La formación de Gales para recibir a Los Pumas

  • 1. Aaron Wainwright
  • 2. Jac Morgan
  • 3. Alex Mann
  • 4. Adam Beard
  • 5. Dafydd Jenkins
  • 6. Keiron Assiratti
  • 7. Dewei Lake
  • 8. Rhys Care
  • 9. Thomos Williams
  • 10. Dan Edwards
  • 11. Josh Adams
  • 12. Ben Thomas
  • 13. Max Llewellyn
  • 14. Tom Rogers
  • 15. Blair Murray

Suplentes

  • 16. Liam Belcher
  • 17. Nicky Smith
  • 18. Archie Griffin
  • 19. Freddie Thomas
  • 20. Olly Cracknell
  • 21. Kieran Hardy
  • 22. Jarrod Evans
  • 23. Louis Rees-Zammit

