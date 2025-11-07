Los Pumas, con dos mendocinos, visitan a Gales: día, hora, TV y formaciones

En el Principality Stadium de Cardiff la acción comenzará este domingo 9 de noviembre a las 12:10 de nuestro país, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y los dirigidos por Felipe Contepomi se enfrentarán a un renovado equipo galés que viene de quebrar una sequía de 18 derrotas y que estrena entrenador: Steve Tandy.

contepomi 2 Felipe Contepomi confirmó los 23 elegidos de Los Pumas para jugar con Gales.

El seleccionado nacional no juega en Gales desde 2022 (perdió 20-13), pero el último antecedente entre ambos fue la victoria argentina (29-17) en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, en Marsella.