Los Pumas, con dos mendocinos, visitan a Gales: día, hora, TV y formaciones

Los Pumas, con Juan Martín González como titular y Rodrigo Isgró en el banco de suplentes, jugarán este domingo con Gales el primer partido de la ventana internacional de noviembre.
En el Principality Stadium de Cardiff la acción comenzará este domingo 9 de noviembre a las 12:10 de nuestro país, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus, y los dirigidos por Felipe Contepomi se enfrentarán a un renovado equipo galés que viene de quebrar una sequía de 18 derrotas y que estrena entrenador: Steve Tandy.
El seleccionado nacional no juega en Gales desde 2022 (perdió 20-13), pero el último antecedente entre ambos fue la victoria argentina (29-17) en los cuartos de final del Mundial de Francia 2023, en Marsella.
Con techo cerrado y una multitud alentando al rival en las tribunas, Los Pumas iniciarán su gira con una formación confirmada este viernes y en la que Gonzalo Bertranou, el otro mendocino del plantel, no fue convocado entre los 23.
Suplentes
