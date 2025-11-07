Por fin buenas noticias: la playa en Tulum vuelve a ser gratis para todos

Además de esos dos, el acceso sur ya está funcionando para quienes deseen ir a la playa. Las autoridades también anunciaron que el punto de entrada “tradicional” estará listo para recibir gente en los próximos días, completando así las cuatro vías gratuitas.

Playa Ruinas, Tulum México.jpg Las playas son el atractivo principal de Tulum.

Esta medida llega como una respuesta directa a la gente. La Sectur mencionó que la apertura cumple con una promesa hecha en la Conferencia del Pueblo del 8 de octubre, después de muchas reuniones entre funcionarios y prestadores de servicios turísticos de Tulum.

Josefina Rodríguez, la titular de Sectur, fue muy clara con el objetivo. Ella dijo que la idea es garantizar el acceso libre y gratuito a la playa para todos, los 365 días del año. Se acabaron las barreras para disfrutar del mar Caribe.

Otro pedido además de la playa

Junto con esta buena noticia, se organizaron las tarifas para quienes visiten el Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum. Desde mediados de noviembre hasta fin de diciembre, habrá una cuota unificada para nacionales y otra para extranjeros de lunes a sábado.

Los domingos, por ejemplo, la entrada a la zona arqueológica tendrá un costo de 60 pesos para los visitantes de México y 220 para los extranjeros. Es una tarifa especial para terminar la semana frente a las ruinas y el mar.

Una aclaración importante es que si alguien quiere recorrer las instalaciones del Parque del Jaguar ese mismo domingo, no tendrá que pagar nada. Los residentes de Tulum, por su parte, mantienen su acceso gratuito a toda el Área Natural Protegida durante todo el año, un beneficio que no cambia.