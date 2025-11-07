Por fin buenas noticias: la playa en Tulum vuelve a ser gratis para todos

Parece que las plegarias de muchos turistas fueron escuchadas. Visitar la playa en Tulum ya no costará un dineral, porque las autoridades confirmaron que el acceso será completamente libre y gratuito para todos, sin importar si eres de México o del extranjero.
La Secretaría de Turismo (Sectur) tomó cartas en el asunto después de una ola de protestas en Tulum. Los visitantes se quejaban de los precios exagerados y las restricciones para poder poner un pie en la arena, especialmente cerca del Parque del Jaguar, una zona que controla el ejército.
Nuevos caminos hacia el mar
Para que nadie se quede sin disfrutar del caribe mexicano, el gobierno habilitó cuatro accesos públicos. Dos de ellos son completamente nuevos y se encuentran en plena zona hotelera de Tulum, en las playas que la gente conoce como “Conchitas” y “Del Pueblo”.
Además de esos dos, el acceso sur ya está funcionando para quienes deseen ir a la playa. Las autoridades también anunciaron que el punto de entrada “tradicional” estará listo para recibir gente en los próximos días, completando así las cuatro vías gratuitas.
Esta medida llega como una respuesta directa a la gente. La Sectur mencionó que la apertura cumple con una promesa hecha en la Conferencia del Pueblo del 8 de octubre, después de muchas reuniones entre funcionarios y prestadores de servicios turísticos de Tulum.
Josefina Rodríguez, la titular de Sectur, fue muy clara con el objetivo. Ella dijo que la idea es garantizar el acceso libre y gratuito a la playa para todos, los 365 días del año. Se acabaron las barreras para disfrutar del mar Caribe.
Otro pedido además de la playa
Junto con esta buena noticia, se organizaron las tarifas para quienes visiten el Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica de Tulum. Desde mediados de noviembre hasta fin de diciembre, habrá una cuota unificada para nacionales y otra para extranjeros de lunes a sábado.
Los domingos, por ejemplo, la entrada a la zona arqueológica tendrá un costo de 60 pesos para los visitantes de México y 220 para los extranjeros. Es una tarifa especial para terminar la semana frente a las ruinas y el mar.
Una aclaración importante es que si alguien quiere recorrer las instalaciones del Parque del Jaguar ese mismo domingo, no tendrá que pagar nada. Los residentes de Tulum, por su parte, mantienen su acceso gratuito a toda el Área Natural Protegida durante todo el año, un beneficio que no cambia.