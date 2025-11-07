Ni Pipa ni Maragogi: la playa del norte de Brasil que es tan exótica como el Caribe

canoa quebrada brasil En Canoa Quebrada se puede realizar diversas actividades acuáticas. Imagen: Freepik.

Brasil: Canoa Quebrada

Canoa Quebrada ofrece espectaculares atardeceres, aguas cálidas color esmeralda rodeadas por imponentes acantilados rojizos y un ambiente bohemio. Además, uno de sus principales atractivos es una icónica medialuna junto a una estrella, dos símbolos tallados en las dunas de este rincón de Caerá.

Según World packers, se considera como una de las playas más famosas del nordeste y también una de las paradas principales de la Ruta de los Acantilados (Rota das Falésias), un itinerario turístico que incluye destinos deslumbrantes en Ceará y Rio Grande do Norte, el estado vecino.

En cuanto a sus atracciones, Canoa Quebrada ofrece una gran diversidad de encantos ecológicos, se puede hacer paseos en buggy, barco o jangada (balsas), en las zonas más populares.

canoa quebrada Las playas de Canoa Quebrada tienen imponentes acantilados de color rojizo. Imagen: Freepik.

Un consejo para los viajeros que lleguen a este destino es que aprovechen pasar un día entero o más, simplemente disfrutando de la playa tranquilos. Lo ideal es llevar gorra, manta, protector solar, agua y bocadillos. El símbolo de Canoa Quebrada, una luna y una estrella registradas en un acantilado, se puede ver desde varios puntos de la playa, así que no puedes dejar de visitarlo y tomar algunas fotos.

La actividad nocturna de Canoa Quebrada se lleva a cabo en la calle Rua Broadway, que aparece en los mapas como Rua Dragão do Mar. La Broadway es una calle muy famosa allí, donde todos van a pasear y disfrutar, con varias opciones de restaurantes y bares y mucha música reggae al anochecer.

Al principio de la calle encontrarás un letrero con una reproducción del símbolo de la luna y la estrella, y al final está la pequeña plaza de la iglesia