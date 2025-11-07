Ni Pipa ni Maragogi: la playa del norte de Brasil que es tan exótica como el Caribe

El noreste de Brasil se ha vuelto muy popular entre los viajeros argentinos en el último tiempo. Tiene miles de playas paradisíacas, algunas más tranquilas que otras, pero todas son encantadoras. En este artículo exploramos un destino único para tus vacaciones que tiene dunas, mar de aguas esmeralda e impresionantes acantilados.
El destino elegido de este artículo es Canoa Quebrada, al noreste de Brasil. Se encuentra en el estado de Ceará, y es un balneario ideal para vacacionar ubicado en el municipio de Aracati, a unos 160 km al sureste de la capital, Fortaleza.
En 2024 Canoa Quebrada pasó de ser una joya escondida a convertirse en un imán de turistas debido a su aparición en la serie británica Celebrity Race Across the World. A continuación, exploramos todo sobre este paraíso del nordeste brasileño.
Brasil: Canoa Quebrada
Canoa Quebrada ofrece espectaculares atardeceres, aguas cálidas color esmeralda rodeadas por imponentes acantilados rojizos y un ambiente bohemio. Además, uno de sus principales atractivos es una icónica medialuna junto a una estrella, dos símbolos tallados en las dunas de este rincón de Caerá.
Según World packers, se considera como una de las playas más famosas del nordeste y también una de las paradas principales de la Ruta de los Acantilados (Rota das Falésias), un itinerario turístico que incluye destinos deslumbrantes en Ceará y Rio Grande do Norte, el estado vecino.
En cuanto a sus atracciones, Canoa Quebrada ofrece una gran diversidad de encantos ecológicos, se puede hacer paseos en buggy, barco o jangada (balsas), en las zonas más populares.
Un consejo para los viajeros que lleguen a este destino es que aprovechen pasar un día entero o más, simplemente disfrutando de la playa tranquilos. Lo ideal es llevar gorra, manta, protector solar, agua y bocadillos. El símbolo de Canoa Quebrada, una luna y una estrella registradas en un acantilado, se puede ver desde varios puntos de la playa, así que no puedes dejar de visitarlo y tomar algunas fotos.
La actividad nocturna de Canoa Quebrada se lleva a cabo en la calle Rua Broadway, que aparece en los mapas como Rua Dragão do Mar. La Broadway es una calle muy famosa allí, donde todos van a pasear y disfrutar, con varias opciones de restaurantes y bares y mucha música reggae al anochecer.
Al principio de la calle encontrarás un letrero con una reproducción del símbolo de la luna y la estrella, y al final está la pequeña plaza de la iglesia