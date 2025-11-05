Inicio Ovación Rugby Los Pumas 7s
LOS PUMAS 7S

Los Pumas 7s ya tienen rivales y horarios para el Seven de Dubai en el inicio del Circuito Mundial

El equipo de rugby Los Pumas 7s se dispone a debutar en el Circuito Mundial de Seven, compitiendo desde el 29 de noviembre en el seven de Dubai

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Los Pumas 7s listos para el estreno en la temporada 2025 del Circuito Mundial de Seven.

Los Pumas 7s listos para el estreno en la temporada 2025 del Circuito Mundial de Seven.

El plantel de Los Pumas 7s esta listo para jugar en Dubai su primer compromiso de la temporada del renovado Circuito Mundial SVNS. La competencia se disputará entre el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, y tendrá a los argentinos jugando en el Grupo A y enfrentando un grupo de máxima exigencia en su estreno anual.

El debut en el Seven de Dubai será ante Fiji a las 6:10 de la mañana del sábado 29, en el primer partido oficial del equipo en la nueva estructura del circuito.

La acción continuará ese mismo día con un segundo duelo clave: Argentina se medirá ante Francia desde las 9:38, mientras que el cierre de la fase de grupos será frente a Sudáfrica a las 13:34.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/1985728306071687609&partner=&hide_thread=false

Los Pumas 7s y un duro inicio en el Seven de Dubai

Tres partidos durísimos para abrir la temporada del Circuito Mundial de Seven, con rivales que figuran entre los más fuertes del rugby seven mundial y que definirán si el conjunto nacional avanza a la zona de definición por medallas.

El domingo 30 será el día de las instancias decisivas. En caso de clasificarse a las semifinales por el Oro, Los Pumas 7s jugarán a las 7:06 o a las 7:28, según la posición obtenida en la fase inicial. La gran final del Seven de Dubai está programada para las 13:11, donde se disputará el primer título de este nuevo formato global.

A partir de esta temporada, el Circuito Mundial SVNS presenta una estructura completamente renovada: la máxima categoría estará integrada por ocho selecciones que competirán en seis torneos entre noviembre y marzo.

El calendario del Circuito Mundial de Seven

  • 6 y 7 de diciembre de 2025 Seven de Ciudad del Cabo
  • 31 de enero y 1° de febrero de 2026 Seven de Singapur
  • 7 y 8 de febrero de 2026 Seven Australia (ciudad a confirmar)
  • 7 y 8 de marzo de 2026 Seven de Vancouver
  • 14 y 15 de marzo de 2026 Seven Estados Unidos (ciudad a confirmar)

Luego, se disputarán tres etapas finales llamadas SVNS World Championship, donde se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2. Así, las últimas nueve jornadas reunirán a doce seleccionados y definirán las posiciones finales rumbo a la temporada 2026/27, marcando un nuevo camino para la élite del rugby seven.

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas