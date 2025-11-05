Los Pumas 7s ya tienen rivales y horarios para el Seven de Dubai en el inicio del Circuito Mundial

Los Pumas 7s y un duro inicio en el Seven de Dubai

Tres partidos durísimos para abrir la temporada del Circuito Mundial de Seven, con rivales que figuran entre los más fuertes del rugby seven mundial y que definirán si el conjunto nacional avanza a la zona de definición por medallas.

El domingo 30 será el día de las instancias decisivas. En caso de clasificarse a las semifinales por el Oro, Los Pumas 7s jugarán a las 7:06 o a las 7:28, según la posición obtenida en la fase inicial. La gran final del Seven de Dubai está programada para las 13:11, donde se disputará el primer título de este nuevo formato global.

A partir de esta temporada, el Circuito Mundial SVNS presenta una estructura completamente renovada: la máxima categoría estará integrada por ocho selecciones que competirán en seis torneos entre noviembre y marzo.

El calendario del Circuito Mundial de Seven

6 y 7 de diciembre de 2025 Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1° de febrero de 2026 Seven de Singapur

7 y 8 de febrero de 2026 Seven Australia (ciudad a confirmar)

7 y 8 de marzo de 2026 Seven de Vancouver

14 y 15 de marzo de 2026 Seven Estados Unidos (ciudad a confirmar)

Luego, se disputarán tres etapas finales llamadas SVNS World Championship, donde se sumarán los cuatro mejores equipos del SVNS 2. Así, las últimas nueve jornadas reunirán a doce seleccionados y definirán las posiciones finales rumbo a la temporada 2026/27, marcando un nuevo camino para la élite del rugby seven.