Valentín Perrone largará entre los top ten del Gran Premio de Portugal de motociclismo

El Coyote Perrone, joven promesa argentina ya consiguió dos podios esta temporada (3° en Países Bajos y 2° en Hungría) y viene de terminar noveno en el GP de Malasia.

motociclismo-moto3-marco morelli-portugal-01

El otro argentino, Marco Morelli, por su parte, quedó a 674 milésimas de Kelso, por lo que comenzará en zona de puntos y tendrá una muy buena oportunidad para meterse en el top 10.

“El Gladiador”, que disputa su octavo Gran Premio en la temporada, terminó 12° en la última fecha del campeonato en el que marcha 26°.

motogp-alex marquez-malasia-subcampeon Alex Márquez, subcampeón de MotoGP anticipadamente, sigue dando espectáculo en Portugal.

Alex Márquez ganó una "batalla" en la Carrera Sprint del MotoGP

En lo que respecta a la categoría reina -MotoGP-, el triunfo en la carrera sprint quedó en manos del español Alex Márquez (Ducati), quien se impuso luego de una tremenda batalla con su compatriota Pedro Acosta (KTM). Este domingo se corre la prueba principal desde las 10, hora argentina.

Márquez, que ya se había asegurado la segunda posición en el campeonato donde terminó solo por debajo de su hermano Marc, protagonizó una gran remontada tras largar en el quinto lugar.

El momento clave de la carrera fue en la sexta vuelta, cuando Alex superó por primera vez a Acosta para tomar el liderazgo. A partir de allí, intercalaron la posición un par de veces, pero finalmente se impuso el menor de los Márquez.

El podio en la carrera sprint del Gran Premio de Portugal lo completó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que los otros pilotos que sumaron puntos fueron Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio di Giannantonio (Ducati), Fermín Aldeguer (Ducati), Johann Zarco (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) y Brad Binder (KTM).