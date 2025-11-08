Valentín Perrone largará entre los top ten del Gran Premio de Portugal de motociclismo

Este sábado los pilotos argentinos Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) tuvieron una buena actuación en la tanda de clasificación del Gran Premio de Portugal de la categoría Moto3. Este domingo, desde las 11.30 largarán 10° y 13°, respectivamente.
En la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo -categoría MotoGP-, se corrió en esta jornada la Carrera Sprint, y allí se impuso el ya consagrado como subcampeón Alex Márquez, escolta de su hermano Marc, campeón 2025 anticipadamente.
Valentín Perrone larga 10° en el Gran Premio de Portugal de Moto3
Joel Kelso logró la pole de Moto3 en Algarve, con Valentín Perrone 10º, 16 pilotos en el mismo segundo y el otro argentino, Marco Morelli, dentro del grupo en el 13º lugar. Siete KTM en los primeros siete lugares... pic.twitter.com/cP61qu6qwo
En este Gran Premio de Portugal, Valentín Perrone, de gran temporada debut en la categoría menor, donde figura 10° en el campeonato, no pudo acercarse a las primeras posiciones, como le venía ocurriendo en las últimas clasificaciones. Largará décimo tras registrar un tiempo de 1 minuto 47 segundos 231 milésimas (1' 47'' 231/1000), finalizando a 467 milésimas del australiano Joel Kelso, que se quedó con la pole position.
El Coyote Perrone, joven promesa argentina ya consiguió dos podios esta temporada (3° en Países Bajos y 2° en Hungría) y viene de terminar noveno en el GP de Malasia.
El otro argentino, Marco Morelli, por su parte, quedó a 674 milésimas de Kelso, por lo que comenzará en zona de puntos y tendrá una muy buena oportunidad para meterse en el top 10.
“El Gladiador”, que disputa su octavo Gran Premio en la temporada, terminó 12° en la última fecha del campeonato en el que marcha 26°.
Alex Márquez ganó una "batalla" en la Carrera Sprint del MotoGP
En lo que respecta a la categoría reina -MotoGP-, el triunfo en la carrera sprint quedó en manos del español Alex Márquez (Ducati), quien se impuso luego de una tremenda batalla con su compatriota Pedro Acosta (KTM). Este domingo se corre la prueba principal desde las 10, hora argentina.
Márquez, que ya se había asegurado la segunda posición en el campeonato donde terminó solo por debajo de su hermano Marc, protagonizó una gran remontada tras largar en el quinto lugar.
El momento clave de la carrera fue en la sexta vuelta, cuando Alex superó por primera vez a Acosta para tomar el liderazgo. A partir de allí, intercalaron la posición un par de veces, pero finalmente se impuso el menor de los Márquez.
El podio en la carrera sprint del Gran Premio de Portugal lo completó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que los otros pilotos que sumaron puntos fueron Fabio Quartararo (Yamaha), Fabio di Giannantonio (Ducati), Fermín Aldeguer (Ducati), Johann Zarco (Honda), Francesco Bagnaia (Ducati) y Brad Binder (KTM).