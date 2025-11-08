EN VIVO: Marista y Mendoza RC juegan la gran final del Top del Regional del Oeste

marista-mendoza-rc

El clásico más tradicional del rugby de la provincia define el ganador de la Copa Banco Macro en la cancha de Los Tordos con el arbitraje de Joaquín López.

Los Curas van por el tricampeonato y buscan ratificar su condición de flamantes ganadores del Torneo del Interior A, mientras que los Conejos vuelven a estar en una final después de 10 años.