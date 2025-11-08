El Tottenham Hotspur no pudo aprovechar este sábado la localía y empató 2 a 2 contra el United en un partido válido por la 11ª fecha del torneo inglés, no de esta forma no pudieron acomodarse como escolta del Arsenal en la tabla de posiciones.
El Tottenham de Cuti Romero ganaba 2 a 1, pero el Manchester United se lo empató en seis minutos de descuento y no pudo quedar como escolta de la Premier League
El Tottenham Hotspur no pudo aprovechar este sábado la localía y empató 2 a 2 contra el United en un partido válido por la 11ª fecha del torneo inglés, no de esta forma no pudieron acomodarse como escolta del Arsenal en la tabla de posiciones.
El equipo del argentino Cristian Cuti Romero empató en dos tantos con el Manchester United, y ambos quedaron con 18 unidades. El Tottenham ocupa la tercera posición, y los Diablo Rojos la séptima, por mejor diferencia de goles. El marcador central argentino se fue reemplazo por Kevin Danso a los 88'.
Los dos goles fueron marcados por Bryan Mbeumo (32') para la vista; empató en el complemento Mathys Tel (82') y Richarlison (90' +1) puso en ventaja al local. Finalmente Matthijs de Ligt anotó el agónico empate a los 90' +6.
Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el equipo comandado por el director técnico Ruben Amorim desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.
A los 32 minutos, el atacante Bryan Mbeumo abrió el marcador con un cabezazo preciso dentro del área chica.
En el complemento del encuentro, ambos equipos regresaron al terreno de juego con una intensidad diferente que se observó reflejada en el despeño ofensivo.
A los 39 minutos, el delantero francés Mathys Tel igualó la disputa con una definición potente.
En el minuto 45+1, Tottenham se adelantó 2-1 en el tanteador. El atacante brasileño Richarlison ejecutó un disparo preciso desde afuera del área chica y descolocó al arquero Senne Lammens.
Sin embargo, a los 45+6, el defensor neerlandés Matthijs de Ligt cabeceó dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red. De esta manera, el United igualó 2-2 el tanteador, en el último minuto agregado del partido.