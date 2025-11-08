Al Tottenham de Cuti Romero se le escapó el triunfo contra el Manchester United en tiempo de descuento

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManUtdNoContext/status/1987182971741417909&partner=&hide_thread=false Tottenham 22 Manchester United



Highlights pic.twitter.com/QCPfPjYDsD — Out Of Context Man Utd (@ManUtdNoContext) November 8, 2025

El Tottenham salió a ganar desde el inicio

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el equipo comandado por el director técnico Ruben Amorim desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de su contrincante.

A los 32 minutos, el atacante Bryan Mbeumo abrió el marcador con un cabezazo preciso dentro del área chica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1987165171148628135&partner=&hide_thread=false PARTIDAZO EN LONDRES



Como local, Tottenham empató 2 a 2 contra el Manchester United, por la fecha 11 de la Premier League.



Los de Amorim ganaban con un gol de Mbeumo, los Spurs lo dieron vuelta a los 84 y a los 91, pero De Light terminó sellando el empate en la última… pic.twitter.com/Du8sRzxF1U — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 8, 2025

En el complemento del encuentro, ambos equipos regresaron al terreno de juego con una intensidad diferente que se observó reflejada en el despeño ofensivo.

A los 39 minutos, el delantero francés Mathys Tel igualó la disputa con una definición potente.

En el minuto 45+1, Tottenham se adelantó 2-1 en el tanteador. El atacante brasileño Richarlison ejecutó un disparo preciso desde afuera del área chica y descolocó al arquero Senne Lammens.

Sin embargo, a los 45+6, el defensor neerlandés Matthijs de Ligt cabeceó dentro del área chica y envió la pelota al fondo de la red. De esta manera, el United igualó 2-2 el tanteador, en el último minuto agregado del partido.