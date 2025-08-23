El la continuidad de la segunda fecha de la máxima competición del fútbol inglés tuvo como punto sobresaliente al triunfo del Tottenham, capitaneado por el defensor argentino Cristian Cuti Romero, que le ganó este sábado por 2 a 0 al Manchester City en calidad de visitante.
De la mano del Cuti Romero el Tottenham superó al Manchester City en la Premier League
