Inicio Ovación Fútbol Cuti Romero
Fútbol internacional

De la mano del Cuti Romero el Tottenham superó al Manchester City en la Premier League

Con una gran actuación del argentino Cristian Cuti Romero, el Tottenham se impuso 2 a 0 en su visita al Manchester City, por la 2ª fecha de la Premier League

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
De la firme mano del argentino Cuti Romero

De la firme mano del argentino Cuti Romero, el Tottenham Hotspur logró su segundo triunfo al hilo en la Premier League.

El la continuidad de la segunda fecha de la máxima competición del fútbol inglés tuvo como punto sobresaliente al triunfo del Tottenham, capitaneado por el defensor argentino Cristian Cuti Romero, que le ganó este sábado por 2 a 0 al Manchester City en calidad de visitante.

Los goles del Tottenham llegaron, a los 35 minutos de la mano del delantero galés Brennan Johnson, y sobre el final de la primera mitad (45' +2) estiró la ventaja el portugués Joao Palhinha.

Triunfo y puntaje ideal del Tottemham de Cuti Romero

De esta manera, el equipo londinense se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1959247014622838833&partner=&hide_thread=false

La fecha 2 de la Premier League había comenzado este viernes, con la goleada a domicilio 5-1 del Chelsea del argentino Enzo Fernández al West Ham.

Entre los partidos de este sábado en la liga inglesa se destacan la visita del Aston Villa del arquero argentino Emiliano Dibu Martínez al Brentford, mientras que uno de los grandes candidatos, el Arsenal, recibirá al Leeds.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas