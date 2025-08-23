De la mano del Cuti Romero el Tottenham superó al Manchester City en la Premier League

Los goles del Tottenham llegaron, a los 35 minutos de la mano del delantero galés Brennan Johnson, y sobre el final de la primera mitad (45' +2) estiró la ventaja el portugués Joao Palhinha.

Triunfo y puntaje ideal del Tottemham de Cuti Romero

De esta manera, el equipo londinense se mantiene con puntaje ideal luego de dos fechas, ya que en su estreno en esta temporada de la Premier League goleó 3-0 al Burnley.