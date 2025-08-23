AmeriCup 2025: lo que viene para Argentina tras vencer a Nicaragua en el debut

Más de la mitad de los jugadores argentinos (7) terminaron en doble dígito de puntos ya que los goleadores fueron Nicolás Brussino con 17; Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán sumaron 13 cada uno; Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet los siguieron con 11 unidades y a eso hay que agregarle los 10 puntos que sumó Juan Fernández.

argentina basquet 1 Argentina batió al dueño de casa en el arranque de la AmeriCup.

Justamente Brussino explicó: “El equipo empezó un poco tímido, pero con el correr de los minutos nos fuimos sintiendo más cómodos en ataque y en defensa tratamos de mantener la intensidad. Es mi primer torneo como el jugador más grande y trato de ayudar a los más chicos para que se sientan cómodos y con confianza. Es un aprendizaje constante para todos”, cerró el goleador que registró 4/8 en triples.