AmeriCup 2025: lo que viene para Argentina tras vencer a Nicaragua en el debut

En el estreno de la AmeriCup 2025, la selección argentina de básquet derrotó a Nicaragua 94 a 70 por el Grupo C y con una sólida actuación colectiva-

En el estreno de la AmeriCup 2025, la selección argentina de básquet derrotó a Nicaragua 94 a 70 por el Grupo C y con una sólida actuación colectiva-

Más de la mitad de los jugadores argentinos (7) terminaron en doble dígito de puntos ya que los goleadores fueron Nicolás Brussino con 17; Francisco Caffaro y Gonzalo Corbalán sumaron 13 cada uno; Juan Ignacio Marcos, José Vildoza y Juan Pablo Vaulet los siguieron con 11 unidades y a eso hay que agregarle los 10 puntos que sumó Juan Fernández.

Argentina bati&oacute; al due&ntilde;o de casa en el arranque de la AmeriCup.

Argentina batió al dueño de casa en el arranque de la AmeriCup.

Justamente Brussino explicó: “El equipo empezó un poco tímido, pero con el correr de los minutos nos fuimos sintiendo más cómodos en ataque y en defensa tratamos de mantener la intensidad. Es mi primer torneo como el jugador más grande y trato de ayudar a los más chicos para que se sientan cómodos y con confianza. Es un aprendizaje constante para todos”, cerró el goleador que registró 4/8 en triples.

Embed - ¡DEBUT con VICTORIA de #ARGENTINA ante #NICARAGUA! | Nicaragua 70–94 Argentina | Resumen

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, con ellos jugando de locales, pero los chicos se mantuvieron tranquilos y cuando encontramos la manera, ejecutamos mejor nuestro plan de juego. Todos estos chicos tienen calidad y talento, pero jugar en la selección es otra cosa y aquí lo están descubriendo”.

La agenda del equipo argentino en Managua continuará este domingo 24 a las 16.10 frente a República Dominicana que superó a Colombia 84 a 59. Todos los partidos de Argentina se pueden ver en vivo por TyC Sports, DSports y Courtside 1891.

Argentina en la AmeriCup 2025

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C

  • Viernes 22/8 a las 21:40hs. vs. Nicaragua
  • Domingo 24/8 a las 16.10hs. vs. República Dominicana
  • Lunes 25/8 a las 18.40hs. vs. Colombia

Televisa TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

