US Open 2025: cuándo y contra quién debutan los argentinos en el cuadro principal

El cuadro principal del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, se pondrá en marcha este domingo 24 de agosto con la presencia de ocho argentinos, siete en el cuadro masculino y una en el femenino.
En lo que respecta a la actividad de este domingo, ya habrá un argentino asegurado en la segunda ronda debido a que Camilo Ugo y Tomás Etcheverry tendrán que enfrentarse no antes de las 15:10 en la cancha 10 y con TV en vivo, como todo el torneo, por ESPN y Disney Plus.
El otro argentino que debutará en el primer día de acción en Nueva York será Mariano Navone, quien viene de caer n los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Su oponente será el estadounidense Marcos Girón, a quien derrotó el martes en el mencionado torneo con un cómodo 6-3 y 6-3.
Los otros argentinos que disputarán el cuadro principal del US Open serán Francisco Cerúndolo (19no. preclasificado), Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Federico Gómez y Solana Sierra.
Cerúndolo, el argentino mejor ubicado en el ranking ATP, no la tendrá nada fácil ya que tendrá que medirse con el italiano Matteo Arnaldi, Comesaña, por su parte, jugará ante el joven estadounidense Alex Michelsen (28) y Báez, buscando recuperar puntos y rendimiento, lo hará con el sudafricano Lloyd Harris.
Por último en el cuadro masculino está Gómez, quien superó la qualy y tendrá que vérselas en la primera ronda con el británico Jack Draper, 5to preclasificado.
La única representante argentina en el cuadro principal femenino será Solana Sierra, quien tendrá un interesante cruce con la rumana Sorana Cirstea.