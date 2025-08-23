US Open 2025: cuándo y contra quién debutan los argentinos en el cuadro principal

En lo que respecta a la actividad de este domingo, ya habrá un argentino asegurado en la segunda ronda debido a que Camilo Ugo y Tomás Etcheverry tendrán que enfrentarse no antes de las 15:10 en la cancha 10 y con TV en vivo, como todo el torneo, por ESPN y Disney Plus.

cerundolo 6 Fran Cerúndolo debutará el lunes en el US Open 2025.

El otro argentino que debutará en el primer día de acción en Nueva York será Mariano Navone, quien viene de caer n los octavos de final del ATP 250 de Winston-Salem. Su oponente será el estadounidense Marcos Girón, a quien derrotó el martes en el mencionado torneo con un cómodo 6-3 y 6-3.