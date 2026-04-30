Comunicado de Irrigación a regantes sobre asambleas ordinarias de usuarios en las Inspecciones de Cauce

Algunas Inspecciones, en tanto, llevarán adelante asambleas de reajuste presupuestario (Resol. N° 120/26 HTA) y de la resolución N°7/26 del Honorable Tribunal Administrativo para la aprobación de su presupuesto 2025.

Se invita a los regantes o usuarios a consultar el cronograma de asambleas para conocer el día, lugar y horario en que se realizarán, en el siguiente link https://www.irrigacion.gov.ar/web/2026/04/29/comunicado-a-regantes-2/.