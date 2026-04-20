Irrigación acompaña al sector agrícola con prácticas de riego eficiente

Además se enmarca en el Año Internacional de la Agricultora, establecido para este 2026 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pone en relieve el papel decisivo que desempeñan las agricultoras en la configuración y el mantenimiento de los sistemas agroalimentarios.Las incripciones se encuentran abiertas completando el siguiente formulario.

Límite de inscripción 24 de abril.

Detalles del ciclo

Cada eje temático propone un cursado mensual, con dos encuentros virtuales sincrónicos vía zoom, los días jueves, con una duración de 2 horas, de 18 a 20, comenzando en mayo, y un encuentro presencial en julio.

La formación se complementará con apoyo de material bibliográfico de lectura y estudio y entregará certificado de asistencia y participación.

irrigación (3) Irrigación propone fortalecer conocimientos técnicos en agricultores y agricultoras sobre el contexto hídrico de Mendoza, promoviendo prácticas de riego eficientes y sostenibles.

La capacitación se estructura en 4 módulos

Módulo 1: Contexto hídrico de Mendoza; introducción al régimen jurídico del agua; institucionalidad y usos del agua; acceso al agua y a la tierra; y diversas formas de Participación. Dictado por Irrigación.

Módulo 2: Eje agua y economía; la economía del agua en Mendoza; herramientas de financiamiento y asistencia; el ABC de las finanzas personales simplificadas – a cargo de la Mgtr. Etel Scokin. Dictado por Ccias. Económicas UNCUYO-Riga.

Módulo 3: Eje eficiencia hídrica y técnicas de riego; parámetros del uso del agua en el cultivo relación suelo–agua–planta; necesidades hídricas según cultivo (vid, olivo, frutales, hortalizas); sistemas de riego. Dictado por Irrigación e INTA Mendoza.

Módulo 4 (presencial): Eje reconocimiento de parcelas – Intercambio y participación; demostración de sistemas de sistemas de riego en diferentes cultivos; análisis costo-beneficio; programas de apoyo provinciales y nacionales; e intercambio de experiencias.