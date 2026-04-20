Con la capacitación “Agua 360- gestión, producción y participación. Sembrando igualdad para cosechar futuro”, Irrigación propone fortalecer conocimientos técnicos en agricultores y agricultoras sobre el contexto hídrico de Mendoza, promoviendo prácticas de riego eficientes y sostenibles.
Irrigación acompaña al sector agrícola con prácticas de riego eficiente
Con "Agua 360- gestión, producción y participación. Sembrando igualdad para cosechar futuro", Irrigación se acerca a los agricultores para fortalecer conocimientos técnicos
En qué consiste la capacitación de Irrigación
La iniciativa aborda el funcionamiento del sistema hídrico provincial, su normativa y la economía circular del agua, junto con la identificación y aplicación de distintos métodos de riego. Además, incluye herramientas para el diseño de sistemas presurizados, la optimización del uso del recurso y la incorporación de prácticas de ahorro hídrico.
También se brindan conocimientos para acceder a programas de financiamiento y asistencia técnica, favoreciendo la implementación de mejoras en los sistemas productivos.La propuesta se enmarca en el programa “Agua y Mujer” y cuenta con el acompañamiento de instituciones académicas y técnicas, Universidad de Mendoza (FCJS-IEDS), de la Universidad Nacional de Cuyo (Fac.Cc. Económicas), RED RIGA e INTA.
Además se enmarca en el Año Internacional de la Agricultora, establecido para este 2026 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pone en relieve el papel decisivo que desempeñan las agricultoras en la configuración y el mantenimiento de los sistemas agroalimentarios.Las incripciones se encuentran abiertas completando el siguiente formulario.
Límite de inscripción 24 de abril.
Detalles del ciclo
Cada eje temático propone un cursado mensual, con dos encuentros virtuales sincrónicos vía zoom, los días jueves, con una duración de 2 horas, de 18 a 20, comenzando en mayo, y un encuentro presencial en julio.
La formación se complementará con apoyo de material bibliográfico de lectura y estudio y entregará certificado de asistencia y participación.
La capacitación se estructura en 4 módulos
Módulo 1: Contexto hídrico de Mendoza; introducción al régimen jurídico del agua; institucionalidad y usos del agua; acceso al agua y a la tierra; y diversas formas de Participación. Dictado por Irrigación.
Módulo 2: Eje agua y economía; la economía del agua en Mendoza; herramientas de financiamiento y asistencia; el ABC de las finanzas personales simplificadas – a cargo de la Mgtr. Etel Scokin. Dictado por Ccias. Económicas UNCUYO-Riga.
Módulo 3: Eje eficiencia hídrica y técnicas de riego; parámetros del uso del agua en el cultivo relación suelo–agua–planta; necesidades hídricas según cultivo (vid, olivo, frutales, hortalizas); sistemas de riego. Dictado por Irrigación e INTA Mendoza.
Módulo 4 (presencial): Eje reconocimiento de parcelas – Intercambio y participación; demostración de sistemas de sistemas de riego en diferentes cultivos; análisis costo-beneficio; programas de apoyo provinciales y nacionales; e intercambio de experiencias.
- Dictado por Irrigación e INTA Mendoza.
- Más información en www.irrigacion.gov.ar.