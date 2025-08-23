Inicio Sociedad truco
¿Cómo puedo esconder los breteles del corpiño?: con un truco de costurera experta

Con un truco de costura en casa, muy simple y rápido, puedes evitar que los breteles del corpiño se vean o caigan para los costados. Toma nota y presta atención

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Presta atención a este truco de hilos muy sencillo y útil 

El corpiño es una prenda cómoda y cotidiana que utilizamos a diario. Muchas veces nos queremos poner nuestro corpiño preferido y más cómodo, pero se ven todos los breteles por los costados. Con un truco, un par de materiales y unos cuantos minutos puedes solucionar este asunto en casa.

Es importante que nuestra ropa interior esté siempre limpia e higienizada, sobre todo las bombachas y corpiños. A continuación te comparto un par de consejos para mantener impecables los corpiños y un truco de costura para esconder los breteles.

arreglar breteles de corpiño
Lava los corpiños con mucho cuidado para evitar deformaciones y pelotitas en la tela

Evita que se vean los breteles del corpiño: con un truco de costura en casa facilísimo

Este truco de costura es perfecto para salir del apuro y esconder los breteles antes de una cita importante. Dependiendo el escote y corte de la blusa o vestido, va a ser el arreglo del bretel.

Existen dos técnicas o trucos caseros de costura para solucionar este problema de ropa sin gastar de más ni perder tiempo. Toma nota y escoge el truco que mejor se adapte a tus prendas.

  1. El primer truco es perfecto para musculosas con sisa o axila grande, cuello cerrado y espalda cubierta. Para esconder los breteles del corpiño puedes colocar una traba gancho o un alfiler de gancho en la espalda, uniendo ambos breteles.
  2. La segunda opción de truco en casa consiste en cruzar los breteles en la parte delantera de la prenda de ropa, siempre y cuando sea un vestido con escote cerrado. También puedes cruzar los breteles atrás.
arreglar corpiño
Fotos tomadas del tutorial de costura de Jess Carter

Cuando la prenda de ropa tiene la espalda muy abierta, puedes utilizar corpiños sin tirantes u optar por no usar y colocarte un poco de cinta de papel. Elige la opción más cómoda y sencilla para ti.

Un truco y algo más: como lavar y cuidar los corpiños para que duren más

  • Lava siempre la ropa interior o delicada con agua fría o tibia. El agua caliente daña los tejidos y deforma la prenda.
  • Lo mejor es lavar este tipo de ropa a mano y con jabón líquido para prendas delicadas.
  • Si vas a lavar en lavarropas, coloca el corpiño en una bolsa de friselina o lienzo dentro del aparato, para evitar roces y daños.
lavar corpiños
La humedad en la ropa interior genera mal olor y daña los tejidos

  • Seca los corpiños en un espacio de la casa fresco y ventilado. Nunca guardes la ropa interior húmeda.
  • Guarda los corpiños sin doblar ni aplastar las tazas o arcos.
  • Lava los breteles por separado refregando bien para que salgan todas las manchas negras o de grasa.

