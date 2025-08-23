¿Cómo puedo esconder los breteles del corpiño?: con un truco de costurera experta

Es importante que nuestra ropa interior esté siempre limpia e higienizada, sobre todo las bombachas y corpiños. A continuación te comparto un par de consejos para mantener impecables los corpiños y un truco de costura para esconder los breteles.

arreglar breteles de corpiño Lava los corpiños con mucho cuidado para evitar deformaciones y pelotitas en la tela

Evita que se vean los breteles del corpiño: con un truco de costura en casa facilísimo

Este truco de costura es perfecto para salir del apuro y esconder los breteles antes de una cita importante. Dependiendo el escote y corte de la blusa o vestido, va a ser el arreglo del bretel.