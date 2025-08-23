¿Cómo puedo esconder los breteles del corpiño?: con un truco de costurera experta

Es importante que nuestra ropa interior esté siempre limpia e higienizada, sobre todo las bombachas y corpiños. A continuación te comparto un par de consejos para mantener impecables los corpiños y un truco de costura para esconder los breteles.
Este truco de costura es perfecto para salir del apuro y esconder los breteles antes de una cita importante. Dependiendo el escote y corte de la blusa o vestido, va a ser el arreglo del bretel.
Existen dos técnicas o trucos caseros de costura para solucionar este problema de ropa sin gastar de más ni perder tiempo. Toma nota y escoge el truco que mejor se adapte a tus prendas.
Cuando la prenda de ropa tiene la espalda muy abierta, puedes utilizar corpiños sin tirantes u optar por no usar y colocarte un poco de cinta de papel. Elige la opción más cómoda y sencilla para ti.