Inicio Sociedad Cocina
Trucos de limpieza

Cómo limpiar y desinfectar los utensillos de plástico de la cocina

Cuando lavamos mal los cucharones y espátulas de plástico, los mismos comienzan a acumular suciedad y grasa

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Paso a paso para limpiar correctamente los utensillos de plástico de la cocina

Paso a paso para limpiar correctamente los utensillos de plástico de la cocina

Todos tenemos en la cocina diversos utensillos de plástico como cucharones, coladores o incluso espátulas. A veces pensamos que lavando estos elementos con detergente y agua es suficiente para definfectarlos, pero esto es erróneo.

En la siguiente nota te enseñaremos a limpiar y desinfectar estos utensillos de plástico de una forma fácil, rápida y sencilla.

¿Cómo limpiar y desinfectar los utensillos de plástico?

Debes saber que una limpieza errónea de estos elementos hará que los mismos pierdan su brillo y color. También puede ocurrir que cuando los lavamos de forma incorrecta generamos rayones, daños y desgastes en sus superficies.

Utensillos plástico
Los utensillos de cocina deben limpiarse en profundidad para evitar hongos y suciedad.&nbsp;

Los utensillos de cocina deben limpiarse en profundidad para evitar hongos y suciedad.

Para lavar y desinfectar platos, vasos, tazas y otros utensilios que sean de plástico, comienza preparando una solución de agua tibia, un poco de detergente y una cucharada de bicarbonato de sodio.

No se recomienda agregar otros elementos o ingredientes a la mezcla, sobre todo aquellos que contengan cloro o lavandina, ya que los elementos de plástico pueden adquirir fácilmente el olor y sabor de esta sustancia.

Tampoco se recomienda limpiar los utensillos de plástico con estropajos rígidos o fibras de metal, ya que pueden rayarlos.

Una vez que tengas esta mezcla, sumerge los utensillos de plástico en ella y deja actuar durante al menos unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, toma una esponja suave y comienza a frotar los utensillos para retirar restos de comida, suciedad, etc.

Elementos cocina
Utensillos de pl&aacute;stico de la cocina.&nbsp;

Utensillos de plástico de la cocina.

Enjuaga con abundante agua tibia los elementos de plástico y dejar secar bien antes de guardar.

Recomendaciones para cuidar los elementos de plástico de la cocina:

  • Evita guardar en tus utensillos de plástico alimentos con gran cantidad de grasa o ácidos porque las manchas serán difíciles de quitar.
  • Solo introduce en el microondas aquellos plásticos en cuyo empaque indique que son aptos. De esta forma evitarás su deterioro y cuidarás la calidad de los alimentos.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar