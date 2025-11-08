Cómo limpiar y desinfectar los utensillos de plástico de la cocina

Todos tenemos en la cocina diversos utensillos de plástico como cucharones, coladores o incluso espátulas. A veces pensamos que lavando estos elementos con detergente y agua es suficiente para definfectarlos, pero esto es erróneo.
En la siguiente nota te enseñaremos a limpiar y desinfectar estos utensillos de plástico de una forma fácil, rápida y sencilla.
¿Cómo limpiar y desinfectar los utensillos de plástico?
Debes saber que una limpieza errónea de estos elementos hará que los mismos pierdan su brillo y color. También puede ocurrir que cuando los lavamos de forma incorrecta generamos rayones, daños y desgastes en sus superficies.
Para lavar y desinfectar platos, vasos, tazas y otros utensilios que sean de plástico, comienza preparando una solución de agua tibia, un poco de detergente y una cucharada de bicarbonato de sodio.
No se recomienda agregar otros elementos o ingredientes a la mezcla, sobre todo aquellos que contengan cloro o lavandina, ya que los elementos de plástico pueden adquirir fácilmente el olor y sabor de esta sustancia.
Tampoco se recomienda limpiar los utensillos de plástico con estropajos rígidos o fibras de metal, ya que pueden rayarlos.
Una vez que tengas esta mezcla, sumerge los utensillos de plástico en ella y deja actuar durante al menos unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, toma una esponja suave y comienza a frotar los utensillos para retirar restos de comida, suciedad, etc.
Enjuaga con abundante agua tibia los elementos de plástico y dejar secar bien antes de guardar.
Recomendaciones para cuidar los elementos de plástico de la cocina:
- Evita guardar en tus utensillos de plástico alimentos con gran cantidad de grasa o ácidos porque las manchas serán difíciles de quitar.
- Solo introduce en el microondas aquellos plásticos en cuyo empaque indique que son aptos. De esta forma evitarás su deterioro y cuidarás la calidad de los alimentos.