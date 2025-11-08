Cómo limpiar y desinfectar los utensillos de plástico de la cocina

Utensillos plástico Los utensillos de cocina deben limpiarse en profundidad para evitar hongos y suciedad.

Para lavar y desinfectar platos, vasos, tazas y otros utensilios que sean de plástico, comienza preparando una solución de agua tibia, un poco de detergente y una cucharada de bicarbonato de sodio.

No se recomienda agregar otros elementos o ingredientes a la mezcla, sobre todo aquellos que contengan cloro o lavandina, ya que los elementos de plástico pueden adquirir fácilmente el olor y sabor de esta sustancia.

Tampoco se recomienda limpiar los utensillos de plástico con estropajos rígidos o fibras de metal, ya que pueden rayarlos.

Una vez que tengas esta mezcla, sumerge los utensillos de plástico en ella y deja actuar durante al menos unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, toma una esponja suave y comienza a frotar los utensillos para retirar restos de comida, suciedad, etc.

Elementos cocina Utensillos de plástico de la cocina.

Enjuaga con abundante agua tibia los elementos de plástico y dejar secar bien antes de guardar.

Recomendaciones para cuidar los elementos de plástico de la cocina: