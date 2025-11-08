La probable formación de Boca para enfrentar a River y una buena noticia entre los concentrados

El técnico azul y oro citó para el arco a Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. A pesar de la variedad, lo más probable es que el ex guardameta de Lanús se quede con la titularidad, aunque Brey podría tener la posibilidad de regresar al arco “Xeneize”.

ubeda-boca Claudio Úbeda arma el equipo para el Superclásico.

El resto de la lista de concentrados de Boca Juniors combina experiencia, jerarquía y juventud, lo que le permite al entrenador disponer de distintas variantes tácticas para el Superclásico. En defensa están Delgado, Barinaga y Di Lollo entre los más jóvenes y se suman Advíncula, Figal, Alarcón y Blanco.