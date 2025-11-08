La probable formación de Boca para enfrentar a River y una buena noticia entre los concentrados
El DT de Boca, Claudio Úbeda, prepara el once que recibirá a River este domingo desde las 16.30
Por UNO
El DT de Boca, Claudio Úbeda, tiene en mente el once que recibirá en el Superclásico a River este domingo en La Bombonera desde las 16.30, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El entrenador auriazul decidió citar al centro delantero uruguayo Edinson Cavani, quien no disputa un partido con la camiseta xeneize desde la igualdad 1-1 ante Rosario Central, el 14 de septiembre pasado.
El técnico azul y oro citó para el arco a Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. A pesar de la variedad, lo más probable es que el ex guardameta de Lanús se quede con la titularidad, aunque Brey podría tener la posibilidad de regresar al arco “Xeneize”.
El resto de la lista de concentrados de Boca Juniors combina experiencia, jerarquía y juventud, lo que le permite al entrenador disponer de distintas variantes tácticas para el Superclásico. En defensa están Delgado, Barinaga y Di Lollo entre los más jóvenes y se suman Advíncula, Figal, Alarcón y Blanco.
En el mediocampo, el volante de la Selección argentina Leandro Paredes volverá a la titularidad, acompañado por Tomás Belmonte y Kevin Zenón, quienes aportan despliegue y dinámica. Palacios y Giménez suman frescura, mientras que Pellegrino podría cumplir una función táctica o de contención según el desarrollo del juego.
La ofensiva vuelve a estar encabezada por Merentiel y Giméneez, mientras que Janson, Zeballos y Braida ofrecen distintas opciones ofensivas para cambiar el ritmo del partido.
Así Úbeda intentará equilibrar solidez y eficacia, confiando en el liderazgo de Paredes, la creatividad de Zenón y la jerarquía de Cavani para afrontar un Superclásico que promete una Bombonera encendida.
La probable formación de Boca para enfrentar a River en el Superclásico
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.