El llamativo once que prepara Gallardo en River para jugar con Boca en La Bombonera

El DT de River, Marcelo Gallardo, prepara el once que jugará el próximo domingo desde las 16 con Boca, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura

Gustavo Privitera
Marcelo Gallardo reunió a los jugadores de River en medio de la crisis.

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, prepara un once llamativo para jugar el próximo domingo desde las 16 con Boca, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Tras la dura caída por 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Monumental, el clima en el elenco de Núñez está espeso y muy complicado.

Si el delantero Sebastián Driussi y el defensor Gonzalo Montiel están bien serían titulares en River ante el Xeneize.

No se sabe si Driussi jugará ante Boca.

Driussi podría ser titular junto a Maximiliano Salas en la ofensiva, y esto le quitaría chances de jugar al Millo con tres en el fondo. Sin embargo, la realidad es que el Gordo corre de atrás y lo más probable es que sea el ex Racing el único punta en el superclásico.

¿Gallardo pone una línea de cinco ante Boca?

El Muñeco evalúa poner ante el Xeneize una línea de cinco, algo que ya ha puesto en otros Superclásicos. Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serían titulares y existe la posibilidad de que Juan Carlos Portillo se mueva a la última línea y le deje su lugar en el medio a Enzo Pérez.

En caso de que el Millo juegue con línea de cuatro, Enzo Pérez dejaría el equipo y formaría un mediocampo con Kevin Castaño, Juan Portillo, Nacho Fernández, Juan Fernando Quintero y adelante actuarían desde el inicio Maximiliano Salas y Sebastián Driussi-

El equipo millonario necesita ganarle a Boca para mejorar su panorama en la clasificación a la Copa Libertadores. Si gana el equipo dirigido por Claudio Úbeda prácticamente se aseguraría un lugar en el certamen continental.

La probable formación de River vs. Boca

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo y Nacho Fernández; Sebastián Driussi o Enzo Pérez y Maximiliano Salas.

