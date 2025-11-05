El llamativo once que prepara Gallardo en River para jugar con Boca en La Bombonera

¿Gallardo pone una línea de cinco ante Boca?

El Muñeco evalúa poner ante el Xeneize una línea de cinco, algo que ya ha puesto en otros Superclásicos. Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serían titulares y existe la posibilidad de que Juan Carlos Portillo se mueva a la última línea y le deje su lugar en el medio a Enzo Pérez.

En caso de que el Millo juegue con línea de cuatro, Enzo Pérez dejaría el equipo y formaría un mediocampo con Kevin Castaño, Juan Portillo, Nacho Fernández, Juan Fernando Quintero y adelante actuarían desde el inicio Maximiliano Salas y Sebastián Driussi-

El equipo millonario necesita ganarle a Boca para mejorar su panorama en la clasificación a la Copa Libertadores. Si gana el equipo dirigido por Claudio Úbeda prácticamente se aseguraría un lugar en el certamen continental.

La probable formación de River vs. Boca

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo y Nacho Fernández; Sebastián Driussi o Enzo Pérez y Maximiliano Salas.