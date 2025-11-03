Qué pasará con Gallardo en River: ¿cuándo tomaría una decisión Di Carlo?

También agregó: “Nadie del entorno puede asegurar que Gallardo vaya a arrancar la pretemporada de enero como DT de River”.

Más allá de la idolatría y el agradecimiento con el Muñeco por las conquistas pasadas, la opinión está dividida y una parte cree que el DT debe dejar su cargo. El Millonario está tercero en la tabla anual y está fuera de la Copa Libertadores, ya que debería jugar la fase previa para entrar al certamen continental.

futbol-river-elecciones-Stefano Di Carlo El nuevo presidente de River, Stefano Di Carlo, debe definir el futuro de Gallardo.

Di Carlo dijo hace un par de días: “Volver a obtener resultados deportivos es nuestra prioridad absoluta. Estamos atravesando un mal momento que no nos gusta ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que no es lo que el hincha quiere. Vamos a trabajar en eso y a hacer las evaluaciones al final de la competencia“.

Cuándo se juega Boca vs. River por el Superclásico

River deberá visitar a Boca el domingo 9 de noviembre a las 16, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Será un partido decisivo donde Gallardo se jugaría su futuro. Los hinchas no se bancan ya que el elenco de Núñez siga perdiendo.