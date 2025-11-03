La Selección argentina debutó en el Mundial Sub 17 con un triunfo ante Bélgica

selección argentina sub 17 La Selección argentina derrotó a Bélgica en el inicio del Mundial Sub 17

En el complemento, la Selección argentina apuró su paso en territorio belga pero pagó caro el adelantamiento. A los 15 minutos, Stan Naert puso en ventaja a los europeos luego de una serie de rebotes en el área albiceleste.

Con mucho empuje y amor propio, los jóvenes de Diego Placente volvieron a empezar y, a los 25 y 28 minutos, marcaron la superioridad en una ráfaga de goles. Facundo Janikoski remató cruzado en área europea y sentenció la igualdad, mientras que Felipe Esquivel concretó la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial Sub 17 al marcar el tercer tanto Albiceleste de la jornada.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17

El combinado dirigido por Diego Placente continuará con la acción ante Túnez, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora Argentina), y frente a Fiyi, el domingo 9 de noviembre a las 9.30.

Todos los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.

Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal

Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes

Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi

Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto

Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza

Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte

Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia

Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa

Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda

Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda

Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.