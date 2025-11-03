La Selección argentina debutó en el Mundial Sub 17 con un triunfo ante Bélgica

La apertura del marcador en el partido la efectuó la Selección argentina con un tanto del futbolista de Belgrano de Córdoba, Ramiro Tulián. El atacante de 17 años superó la marcación en área europea y, luego de una serie de rebotes, capturó el balón y disparó para poner el 1 a 0 parcial.
Sin embargo, Bélgica apuró su ritmo e igualó la historia luego de una mala salida de la Albiceleste desde el fondo. Arthur De Kimpe aprovechó la distracción y sentenció el empate antes del descanso.
En el complemento, la Selección argentina apuró su paso en territorio belga pero pagó caro el adelantamiento. A los 15 minutos, Stan Naert puso en ventaja a los europeos luego de una serie de rebotes en el área albiceleste.
Con mucho empuje y amor propio, los jóvenes de Diego Placente volvieron a empezar y, a los 25 y 28 minutos, marcaron la superioridad en una ráfaga de goles. Facundo Janikoski remató cruzado en área europea y sentenció la igualdad, mientras que Felipe Esquivel concretó la victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial Sub 17 al marcar el tercer tanto Albiceleste de la jornada.
Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina en el Mundial Sub 17
El combinado dirigido por Diego Placente continuará con la acción ante Túnez, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora Argentina), y frente a Fiyi, el domingo 9 de noviembre a las 9.30.
Todos los grupos del Mundial Sub 17
Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica y Bolivia.
Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia y Portugal
Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica y Emiratos Árabes
Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez y Fiyi
Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití y Egipto
Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza
Grupo G: Alemania, Colombia, El Salvador y Corea del Norte
Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia y Zambia
Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán y República Checa
Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá e Irlanda
Grupo K: Francia, Chile, Canadá y Uganda
Grupo L: Malí, Nueva Zelanda, Austria y Arabia Saudita.