La lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

La Selección argentina disputará el Mundial Sub 17 en Qatar entre el 3 y 27 de noviembre

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga

Diego Placente dio a conocer la lista definitiva de los jugadores que representarán a la Selección argentina en el Mundial Sub 17 que se disputará en Qatar entre el 3 y 27 de noviembre. Allí, la Albiceleste compartirá el Grupo D con Bélgica, Fiji y Túnez.

En la nómina predomina la base que se consagró en el Torneo de L'Alcudia pero existen algunas ausencias que sorprendieron. Entre los conocidos se encuentran José Castelau, arquero de las formativas del Real Madrid, y Can Armando Güner, del Borrusia Monchengladbach -alemán con sangre albiceleste por su madre-.

Las dos joyas postuladas en The Guardian como parte de las 60 promesas mundiales, el defensor Matías Satas y el delantero de Lanús Thomas De Martis, también forman parte de la lista de convocados para el Mundial Sub 17. Jerónimo Gómez Mattar, de Newell's, y Gastón Bouheir de Argentinos Juniors se suman a los citados por Diego Placente.

seleccion sub 17
Los convocados de la Selección argentina para el Mundial Sub 17.

Los convocados de la Selección argentina para el Mundial Sub 17.

Uriel Ojeda, promesa en San Lorenzo de Almagro, será quien portará la 10 de la Selección argentina en la espalda durante la cita mundialista. El juvenil se entrena con el plantel profesional del Cuervo - también en la Reserva- y tiene como antecedente haber tenido un gran certamen en el Sudamericano y en el Sub 15.

Las sorpresas en la lista pasaron por el corte que dejó en el camino a Juan Cruz Meza, jugador de River y hermano de Maximiliano Meza, a Tomás Parmo (Independiente), a Francisco Baridó (Juventus) y a Alex Verón (Vélez). Futbolistas que por decisión del cuerpo técnico deberán esperar futuras convocatorias para hacerse su lugar.

La forma de disputa del Mundial Sub 17

La fase de grupos se jugará en 12 zonas de 4 selecciones cada una y clasificará a los dos primeros de cada zona y los 8 mejores segundos a los playoffs.

Los 32 equipos clasificados jugarán por eliminación directa a partir de los 16avos. de final hasta la definición del 27 de noviembre.

