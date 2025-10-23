La lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

seleccion sub 17 Los convocados de la Selección argentina para el Mundial Sub 17.

Uriel Ojeda, promesa en San Lorenzo de Almagro, será quien portará la 10 de la Selección argentina en la espalda durante la cita mundialista. El juvenil se entrena con el plantel profesional del Cuervo - también en la Reserva- y tiene como antecedente haber tenido un gran certamen en el Sudamericano y en el Sub 15.

Las sorpresas en la lista pasaron por el corte que dejó en el camino a Juan Cruz Meza, jugador de River y hermano de Maximiliano Meza, a Tomás Parmo (Independiente), a Francisco Baridó (Juventus) y a Alex Verón (Vélez). Futbolistas que por decisión del cuerpo técnico deberán esperar futuras convocatorias para hacerse su lugar.

La forma de disputa del Mundial Sub 17

La fase de grupos se jugará en 12 zonas de 4 selecciones cada una y clasificará a los dos primeros de cada zona y los 8 mejores segundos a los playoffs.

Los 32 equipos clasificados jugarán por eliminación directa a partir de los 16avos. de final hasta la definición del 27 de noviembre.