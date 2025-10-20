Mundial Sub 20: la palabra de Diego Placente tras la caída en la final

"Hay que apoyarlos porque están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos", relató sobre la tristeza que invadía el vestudiario.

La Selección argentina Sub 20 volvió a disputar una final después de 18 años (la última fue en Canadá 2007 donde lograron levantar el trofeo de campeón): "El plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo. Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil".

"Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes", agregó.

De esta manera termina un proceso marcado por la camadería:"Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha, hicimos cosas para unir y pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores".

"Son futbolistas con proyección de Selección mayor" "Son futbolistas con proyección de Selección mayor"

El análisis de la final

Más allá de la tristeza por haber quedado en la puerta de ganar un nuevo título, Diego Placente analizó la final: "El equipo fue creciendo durante el torneo, en cada partido tuvo solidez. Hoy no logramos mantener esa solidez al principio, y lamentablemente no pudimos remontar, pero quedo estoy contento con el torneo realizado y el rendimiento de los jugadores".

Selección argentina Sub 20 La Selección argentina estuvo bien representada en Chile en el Mundial Sub 20.

"Obvio que nuestro objetivo era ser campeones, pero competir hasta el último día es muy importante. Creo que este equipo estuvo a la altura", explicó el técnico de 48 años.

Y puso en valor lo realizado por el conjunto asiático: "Marruecos fue un justo campeón. En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error, porque el rival es física y técnicamente muy bueno".

"Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, sin la posesión pero ágiles para salir y contragolpear. Nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0", concluyó Diego Placente, técnico de la Selección argentina Sub 17 y Sub 20.