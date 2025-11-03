Netflix: es una de las películas más vistas entre las comedias dramáticas y arrasa a nivel mundial

Destacada entre todas las series y películas del catálogo, esta entrega sigue los pasos de un veinteañero que es diagnosticado con cáncer y cómo vive su proceso junto a sus seres queridos.

Reconocía en distintos festivales de cine con premios y nominaciones de todo tipo, la película de Netflix, tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.

netflix-50-50-pelicula La comedia dramática de Netflix es una película muy exitosa, que juega con los sentimientos del público.

Netflix: de qué trata la película 50/50

La película de Netflix sigue los pasos de Adam Lerner (Joseph Gordon-Levitt), un muchacho que tiene 27 años y es diagnosticado con cáncer. Para poder superar el difícil momento en un centro de rehabilitación, Adam recurre a su mejor amigo, su mamá y una joven terapeuta. Y es en ese proceso que Adam, que sufre una acelerada crisis de los 40 años con ribetes cómicos, descubre cuáles son las cosas más valiosas de la vida.

netflix-50-50-pelicula-streaming La película de Netflix tiene escenas muy conmovedoras, que te harán reflexionar como nunca.

Reparto de 50/50, película de Netflix

Joseph Gordon-Levitt (Adam Lerner)

Seth Rogen (Kyle)

Ana Kendrich (Katherine/Katie)

Bryce Dallas Howard (Rachael)

Angelica Huston (Diane Lerner)

Serge House (Richard Lerner)

Andrew Airlie (Dr. Ross)

Matt Frewer (Mitch Barnett)

Philip Baker Hall (Alan Lombardo)

Trailer de 50/50, película de Netflix

Embed - 50 50 Trailer Subtitulado Español HD720p H 264 AAC

Dónde ver la película 50/50, según la zona geográfica