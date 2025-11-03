La plataforma de Netflix está arrasando con una película llamada 50/50, una propuesta imperdible que deja un profundo mensaje de vida, te sacará más de una sonrisa y hará reflexionar como nunca frente a las cosas importantes de la vida.
Netflix: es una de las películas más vistas entre las comedias dramáticas y arrasa a nivel mundial
Esta conmovedora película de Netflix, que te hará reflexionar y te sacará varias risas, se destaca entre todas las series y películas
Se trata de una película estadounidense de 2011 que, en medio de un gran reparto, tiene brillo propio el actor Joseph Gordon-Levitt, con una actuación colosal.
Esta comedia dramática escrita por Will Reiser y dirigida por Jonathan Levine, ha logrado impactar en la mente de los espectadores que la vieron, que disfrutaron además de un relato que te sacará más de una carcajada.
Destacada entre todas las series y películas del catálogo, esta entrega sigue los pasos de un veinteañero que es diagnosticado con cáncer y cómo vive su proceso junto a sus seres queridos.
Reconocía en distintos festivales de cine con premios y nominaciones de todo tipo, la película de Netflix, tiene una duración de 1 hora y 40 minutos.
Netflix: de qué trata la película 50/50
La película de Netflix sigue los pasos de Adam Lerner (Joseph Gordon-Levitt), un muchacho que tiene 27 años y es diagnosticado con cáncer. Para poder superar el difícil momento en un centro de rehabilitación, Adam recurre a su mejor amigo, su mamá y una joven terapeuta. Y es en ese proceso que Adam, que sufre una acelerada crisis de los 40 años con ribetes cómicos, descubre cuáles son las cosas más valiosas de la vida.
Reparto de 50/50, película de Netflix
- Joseph Gordon-Levitt (Adam Lerner)
- Seth Rogen (Kyle)
- Ana Kendrich (Katherine/Katie)
- Bryce Dallas Howard (Rachael)
- Angelica Huston (Diane Lerner)
- Serge House (Richard Lerner)
- Andrew Airlie (Dr. Ross)
- Matt Frewer (Mitch Barnett)
- Philip Baker Hall (Alan Lombardo)
Trailer de 50/50, película de Netflix
Dónde ver la película 50/50, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 50/50 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 50/50 no está disponible en Netflix.
- España: la película 50/50 se puede ver en Netflix.